A EDP já não é do Estado. Remember?

Portugal tem extrema dificuldade em separar o Estado da sociedade civil. O último episódio desta tragédia foi protagonizado por António Costa. O 1º ministro não gosta do CEO da EDP e quer afastá-lo do cargo. Problema: a EDP é privada.





A cruzada vem de longe. No ano passado, Costa referiu-se à EDP como uma das empresas que usam "manhas" para "contornar a lei", com a cumplicidade das entidades reguladoras. Pelo meio, disse que a EDP foi "dócil" com o anterior governo mas passou a ser "hostil" com o atual. Mensagem que repetiu na 6ª feira depois de a EDP ter dito que não pagaria (à semelhança da Galp), a contribuição especial sobre a energia. Com toda a razão, porque a CESE foi criada em 2014 com caráter "temporário".





Voltemos a Costa. O 1º ministro exibe os piores tiques (ditatoriais) do socialismo dos anos 70: o de pensar que a sociedade, empresas incluídas, devem subordinação ao Estado. Ora a EDP é uma empresa privada. Se o governo acha que esta e outras empresas cometem excessos, denuncia-as ao regulador. Não pode atuar como se fossem suas. E não pode fazer como o secretário de Estado Seguro Sanches, que convidou os consumidores a dizerem "não" ao aumento anunciado pela EDP Comercial no mercado não regulado de eletricidade.

Costa quer alguém "government friendly" na EDP? Azar: a empresa já não é do Estado. Habitue-se!