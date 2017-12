A má sorte de Bloco e PCP

António Costa fez um discurso de Natal com a mesma mensagem com que bombardeou o país no último ano: a austeridade chegou ao fim. É verdade que deixou de lado a expressão "saboroso", para reconhecer as falhas nos incêndios de verão, mas no geral foi um discurso gabarolas.

De Costa não se esperaria outra coisa. E dos seus parceiros? Também não, como se viu pelas reações de Ricardo Robles e de Jerónimo de Sousa. Robles salientou que Costa se centrou no que realmente interessa: os fogos. Jerónimo foi mais ortodoxo e criticou o Governo por continuar agarrado ao défice orçamental.



As duas declarações são a medida exata da impotência dos dois partidos. Nenhum deles reconhece utilidade ao controlo do défice. Pelo contrário, ambos dizem que prejudica a economia. Mas se não concordam com a estratégia do primeiro-ministro, porque é que se preparam para entrar num (penoso) terceiro ano de apoio ao Governo sabendo que António Costa faz exatamente o contrário do que eles defendem?



A resposta a esta pergunta é cada vez mais complexa... Há um ano achava que a única razão era o receio de eleições antecipadas, nas quais os dois partidos seriam cilindrados. E se estiver enganado? Se estivermos a assistir a uma ligeira "conversão" de Bloco e PCP às virtudes das finanças públicas sãs?



Seja qual for a razão (receio de eleições ou "conversão"), tanto um partido como o outro estão tramados: o seu eleitorado tradicional não gosta do que os dirigentes estão a fazer. E 2019 é já ao virar da esquina...



