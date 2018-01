Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 02 de janeiro de 2018 às 21:30

A troika deixou semente em Portugal Caro leitor, reveja as principais mensagens do primeiro-ministro e do ministro das Finanças em dezembro. Qual é a constante? Referências ao controlo do défice, redução da dívida e subida do "rating".