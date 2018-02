As reversões não são para todos 

A sua opinião

Este é o seu espaço para poder comentar o nosso artigo. A sua opinião conta e nós contamos com ela.

mais votado ''tadinho'' está a ficar sem pé! Há 33 minutos Boa noite;

O Sr. Camilo insiste em continuar ridiculamente a alimentar-se de noticias ''cor de rosa''.

A noticia relevante do dia e de quase 2 décadas é que o crescimento económico de 2,7% em 2017, foi o ritmo de crescimento anual mais elevado desde 2000, representa "uma convergência com a Europa" o que é muito bom. Como Português enche-me de satisfação saber que foram criados milhares de empregos. Dados do INE revelam a maior criação de emprego dos últimos 20 anos

Apesar destes fatos comprovados, o Sr. Camilo insiste nos maribulantes comentários digno das revistas e jornais''cor de rosa'. Está a ficar sem pé ou está mesmo a afogar-se!LOL

comentários mais recentes

Desanimado Há 13 minutos Ahahahahahahahahahhahahahahahahahahah....e então fofinho what is the problem? Queres fazer uma parangona?



PSD E CAMILO INDIGNAM-SE COM AS HORAS EXTRAORDINÁRIAS POSSÍVEIS NO PORTO DE LISBOA.

Ahahahahahahhahahahhaha... Ó fofinho não tens nada mais relevante que tenha acontecido neste país entretanto?

O que eu gostei mais foi do: (ouviu bem, "extraordinárias") ahahahahahahahahahahahh...

Pára camilo senão ainda nos matas de tanto rir!!!! Ehehehehehehhehehehe...reversões não são para todos...eheheheehehheheh...benesse foi atribuida....eheheheheheheheh....



''tadinho'' está a ficar sem pé! Há 33 minutos Boa noite;

O Sr. Camilo insiste em continuar ridiculamente a alimentar-se de noticias ''cor de rosa''.

A noticia relevante do dia e de quase 2 décadas é que o crescimento económico de 2,7% em 2017, foi o ritmo de crescimento anual mais elevado desde 2000, representa "uma convergência com a Europa" o que é muito bom. Como Português enche-me de satisfação saber que foram criados milhares de empregos. Dados do INE revelam a maior criação de emprego dos últimos 20 anos

Apesar destes fatos comprovados, o Sr. Camilo insiste nos maribulantes comentários digno das revistas e jornais''cor de rosa'. Está a ficar sem pé ou está mesmo a afogar-se!LOL

Com a pafas Há 43 minutos As centenas de milhar que foram obrigados a emigrar é que era bom- não tinham horas extraordinárias- estavam sempre de férias!

Ora, Camilo no youtube Há 53 minutos Com 20 visualizações? Não admira.Já foi de vela da TVI, das palestras e do comentário matinal da RTP.Agora, a criatura autopromove-se nas redes sociais- até a Deolinda tem mais visualizações no seu Youtube-ahaha