Está tudo distraído com a ideologia? O desemprego caiu para 8,2%, valor que se situa abaixo do que sucedia antes da crise financeira. O que está por trás desta descida?

O governo diz que os méritos são seus. Tretas. Em país nenhum o desemprego desce de 17% para 8,2% sem reformas. Aliás, convém recordar que quando este governo chegou ao poder a taxa de desemprego estava nos 12,4%. Em todo o caso, dirá o leitor, a baixa de 12,4 para 8,2% (vai baixar ainda mais) é significativa.

Mas voltemos à questão. O que originou uma queda tão pronunciada do desemprego? Não vejo outra explicação que as reformas que a Troika nos obrigou a fazer durante o programa de ajustamento. Reformas essas (redução do subsídio de desemprego após seis meses, banco de horas, despedimento por inadaptação, indemnização por despedimento...) que o governo está prestes a reverter.

De todas elas, a eliminação do banco de horas é a mais grave. É o que permite às empresas ajustarem a produção às variações da procura. Mas Vieira da Silva comunicou aos patrões que o governo quer mesmo acabar com a medida. Por convicção ideológica.

Um dia, quando a euforia em torno de um (mísero) crescimento de 2,6% abrandar e a economia começar a patinar, vamos perceber os disparates que andamos a cometer.

P.S. - Em 17 anos Fernando Pinto conseguiu fazer duas coisas: evitar o fecho da TAP e garantir a sua privatização. Quem o insultou na última década e meia, a começar pelos sindicatos da TAP e meia dúzia de políticos de meia tigela, devia fazer-lhe uma estátua.

