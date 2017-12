Não seja cúmplice, sr. Presidente!

A sua opinião

mais votado Anónimo Há 49 minutos Costa, tal como Marcelo, já se definiram há muito tempo. O que eles querem são votos, likes e dar palmadinhas nas costas. O excedentarismo dá-lhes votos, as pensões de reforma que dão tudo hoje e nada amanhã dão-lhes likes e as palmadinhas nas costas dos pobrezinhos e esquecidos, misturadas com umas graçolas de circunstância, é o que melhor sabem fazer sem contudo solucionar de modo inteligente, justo e sustentável o que quer que seja.

Anónimo Há 18 minutos As coisas para a política não estão a ficar bonitas. Isto é a Grande família socialista (Radicais - PCP-PEV+BE; Puros - PS e Centro-Esquerda - PSD) no seu melhor. Portugal é socialista até à medula (a Constituição diz no preâmbulo literalmente "abrir caminho para uma sociedade socialista"...)

Mr.Tuga Há 48 minutos A cagadeir*a tuga no seu melhor !!!!!



Por isso este sitio de TRAMPA pestilento está cada vez mais na cauda da Europa e da OCDE....