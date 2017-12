O Bloco de Esquerda não tem coluna

Veja-se a resposta do Bloco de Esquerda à onda de críticas à forma (discussão à porta fechada) e ao conteúdo (v.g. devolução do IVA na compra de bens e serviços) da nova lei de financiamento dos partidos. O Bloco apressou-se a explicar que a alteração era imperiosa porque o Tribunal Constitucional (TC) alertara para a necessidade de mudar a lei. Mas disse mais: não está de acordo com a devolução do IVA, mas votou-a favoravelmente pela "necessidade de convergência (...). Mas isso, acrescenta, "não espelha a posição de fundo do Bloco nesta matéria".

Como? A fugir com o rabo à seringa? Então o partido que nasceu para ser diferente do "establishment" político converteu-se aos seus vícios? Primeiro aceita participar num Governo que corta na saúde, educação e investimento, coisas que nunca estiveram no seu ideário; agora, percebendo a indignação dos eleitores, tenta sacudir a água do capote.

O Bloco receava que o TC declarasse inconstitucional a anterior lei? E então? Os partidos arranjavam solução para isso numa semana. Só não sabemos se seria à porta fechada...

O Bloco votou por "necessidade de convergência"? Que desculpa idiota. Em 2011, quando a troika obrigou a cortar salários e pensões, votaram a favor? Aí, por maioria de razão, havia "necessidade de convergência": o país não tinha dinheiro. Já agora, o momento certo para o "disclosure" da discordância não era o dia da votação?

Que vergonha! Tudo vinho da mesma cepa...

Jornalista de economia

