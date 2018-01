O champanhe e os impostos

Diz o governo, os partidos que o apoiam, os "opinion makers" próximos do governo. No meio da euforia escuta, aqui e ali, alguns alertas: que nada, a austeridade apenas mudou de pilar (dos impostos diretos para os indiretos); que nada, a carga fiscal foi, em 2016, superior a 2015 (e é provável que das contas de 2017 se conclua o mesmo)...





Você, mesmo sabendo que a matemática não mente (aquilo que o Estado arrecadou em impostos e contribuições ganhou peso no PIB), deixa-se levar. É difícil resistir a tanta boa notícia: a economia cresce, o rating sobe, o desemprego desce, o défice despena para valores históricos... E quando chega ao fim do ano está completamente rendido à "teoria do oásis - release 9.0".





Mas eis que em plenas Festas (exatamente no último dia do ano), ouve dizer que o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) aumenta 1,4%. Surpresa? Só para os distraídos, dirá o governo: está tudo no Orçamento do Estado para 2018. É verdade. Mas, pormenor interessante, o aumento não tem nada a ver com a "profecia" do anterior Secretário de Estado dos impostos, Rocha Andrade, de que aumentaria o ISP se o preço do petróleo caísse (o preço das ramas está em alta). Surpreendido? Não esteja. É preciso receita para financiar toda a despesa que vai aumentar em 2018. E como em 2019 ela voltará a subir (aquelas progressões nas carreiras...), pode contar com mais impostos.



O país não tuge nem muge? É natural. A austeridade de esquerda tem muito encanto. E o champanhe ajuda.



