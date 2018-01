O primeiro-ministro não tem mão no Governo Qual é o balanço que se pode fazer destes casos? O primeiro é que António Costa parece apostado em fazer pior do que Santana Lopes quando foi primeiro-ministro. O segundo é que este Governo não vive sem trapalhadas.

Em dois anos de Governo, António Costa leva já uma impressionante coleção de "trapalhadas". Vejamos: a primeira foi a promessa de Mário Centeno a António Domingues de que os salários da administração da CGD e o seu património não seriam escrutinados pelo Tribunal Constitucional. O ministro das Finanças passou meses sem esclarecer o teor dos SMS trocados com o futuro presidente da Caixa mas percebeu-se que metera os pés pelas mãos, aceitando o que não podia ter aceitado. Resultado: Centeno esteve por um fio, depois de o Presidente ter descoberto que o Governo lhe mentira no caso. Mas aguentou-se, com a preciosa ajuda do primeiro-ministro.

Seguiram-se as gravíssimas falhas da ministra da Administração Interna na prevenção (nomeação de incompetentes para a Autoridade Nacional da Proteção Civil) e combate aos incêndios. Não fora os 111 mortos dos incêndios de junho e outubro e a senhora Urbano de Sousa ainda estaria no cargo. As trapalhadas dos incêndios não ficam completas sem lembrar a triste tirada de António Costa a uma jornalista, na noite de 15 de outubro: "Minha senhora, não me faça rir."

Seguiu-se o roubo no paiol de Tancos, onde o ministro da Defesa exibiu um superior nível de incompetência (lembram-se do deslize "no limite pode não ter havido assalto"?). Até conseguiu que os larápios devolvessem aos militares uma caixa de munições "extra"... Certo, certo, é que passados mais de seis meses ninguém sabe o que se passou em Tancos.

A terminar o ano tivemos o folhetim da Raríssimas. Um caso no qual o ministro da Segurança Social, apesar de ter pertencido aos órgãos sociais da Associação, não viu nada, não ouviu nada nem desconfiou de nada (começa a ser preocupante a sucessão de "distrações" de Vieira da Silva...). Um caso de onde Vieira da Silva saiu muito chamuscado, depois de se saber que as denúncias que chegaram ao seu gabinete ou não foram investigadas (o pormenor do desaparecimento da carta de denúncia é inacreditável), ou não mereceram a prioridade que mereciam.

Resta saber se Vieira da Silva não vai viver novos momentos difíceis em 2018 por causa do "empurrão" à Santa Casa para participar no aumento de capital do Montepio...

E como que a confirmar que não há ano em que o Governo não crie uma trapalhada, anteontem tivemos o impensável deslize da ministra da Justiça. Francisca Van Dunem conseguiu uma proeza inédita nos 43 anos de democracia: "despedir" a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal. Em direto, em público, a 10 meses do fim do mandato e sem que o Governo tivesse discutido o assunto com o Presidente da República (a emenda que o primeiro-ministro tentou fazer no Parlamento, no mesmo dia, foi pior do que o soneto: anunciou que concordava com o princípio, tentando defender a ministra, e acabou a meter os pés pelas mãos).

Qual é o balanço que se pode fazer destes casos? O primeiro é que António Costa parece apostado em fazer pior do que Santana Lopes quando foi primeiro-ministro. O segundo é que este Governo não vive sem trapalhadas: em cada ano de governação conseguiu produzir pelo menos uma (2017 foi um virote e 2018 começa mal...). O terceiro pode resumir-se a uma pergunta: o que é que tantas "trapalhadas" dizem das capacidades de quem lidera o Governo?

