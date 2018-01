O DN de ontem trazia uma manchete curiosa: "Falta de mão de obra trava investimentos em restauração e alojamento." Segundo a associação do setor, faltam cerca de 40 mil pessoas para dar resposta ao crescimento do turismo.

O turismo paga salários baixos em Portugal? O DN de ontem trazia uma manchete curiosa: "Falta de mão de obra trava investimentos em restauração e alojamento." Segundo a associação do setor, faltam cerca de 40 mil pessoas para dar resposta ao crescimento do turismo.

O turismo é a atividade que mais tem contribuído para o crescimento da economia em Portugal. E é também o setor responsável por boa parte da queda do desemprego. Convém, por isso, estar atento ao que se passa. E a falta de mão de obra é um problema.

O que é que esta questão sugere? Que alguma coisa não está bem com os salários do setor. Repare: se o turismo estivesse a praticar salários razoáveis, não faltaria quem quisesse trabalhar. Nem que para isso houvesse desvio de mão de obra de outros setores da economia.

Pergunta: porque é que os salários do setor não são atraentes? Recorde-se que são frequentes as "denúncias" de precariedade e de salários baixos no turismo... Das duas, uma: ou as empresas em causa não têm margens elevadas, e por isso não podem praticar salários mais elevados, ou estão a apropriar-se de quase todo o valor criado.

A questão não tem apenas interesse académico. Se a primeira conclusão estiver certa, isso significa que Portugal está a apostar no turismo de baixa qualidade. À semelhança do que sucedeu no Algarve nos anos 70 e 80... Se a verdade estiver na segunda conclusão, temos um problema de gestão das empresas que se dedicam ao turismo.

Vejamos. Não se pode dizer que o turismo que temos é todo de baixo valor acrescentado: nem toda a gente que viaja nas companhias "low-cost" tem pouco dinheiro... Além disso, não estaríamos a assistir a tanto investimento em unidades hoteleiras de quatro e cinco estrelas, e em alojamentos locais de qualidade, se tivéssemos apenas turistas de "pé descalço". É provável, por isso, que parte substancial do problema esteja na qualidade da gestão. Ou seja, é possível que quem gere empresas do setor continue convencido de que é possível continuar a ter mão de obra mal paga... e ganhar muito dinheiro. E isso é um erro. Não só porque o desemprego está a cair, reduzindo a mão de obra disponível, mas porque não conseguirão aumentar as margens com gente mal paga e com baixa formação (tal como sucede em outros setores da economia).

Há quem, no setor, coloque o problema noutro nível, queixando-se antes da "concorrência" das prestações sociais e do desincentivo que criam para o regresso ao mercado de trabalho. É provável, mas isso só reforça a ideia de que não vão resolver o problema se insistirem em pagar mal.

Qual a solução para o problema? Uma delas é aumentar salários e atrair pessoas com formação, de outros setores da economia. E com isso melhorar a produtividade. Um desafio para muitos empresários portugueses... Isso não resolve totalmente o problema? Não, porque haverá sempre empresas que apenas sobrevivem porque apostam no turismo barato. Essas vão ter um problema: ou importam mão de obra barata, ou terão dificuldades em sobreviver.

