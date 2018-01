mais votado

Há 8 horas

Boa noite;

Ou o PSD muda de programa ou torna-se irrelevante. Eu pergunto mudar que programa? Eu não conheço o programa do PSD, nem de hoje nem nem do passado. Diz-se Partido Social Democrata e ideologicamente da direita. Ora, na Europa não tenho conhecimento de nenhum Partido Social Democrata de direita. Sobre programas, ora diz-se Social Democrata, ora direita liberal. Definam-se por favor, porque os Portugueses estão fartos de serem enganados antes das eleições. Sobre PSD salvar Portugal(LOL)tenho aqui uns números do INE sobre Taxa de crescimento real do PIB em Portugal ; em 2000(Guterres 1º Ministro) Portugal cresceu 3,79%, 2002(Durão Barroso)0,77%, 2003, - 0,93%Recessão(Durão Barroso)2004, 1,81(Durão Barroso/Santana).2010, 1,90(Sócrates), 2011 -1,83 recessão(Passos Coelho)2011, -4,recessão(Passos Coelho)

2013-1,13 recessão(Passos Coelho). 2014 (R)0,89(Passos Coelho). Pergunto; Salvaram Portugal ou quase enterraram Portugal? Socorro querem enganam-me. LOL