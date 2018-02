PCP e Bloco ainda têm convicções?

mais votado

Porra! Enganei-me de NOVO. LOL

Há 1 hora

Boa noite;

O Sr. Camilo''Enganou-se de NOVO''

.De tanto querer criticar e esmiuçar tudo de forma a encontrar pequenas falhas de''conteúdo''no discurso de elementos de partidos de esquerda,com objectivo de credibilizar os seus amigos do PSD/CDS, leva-o a enganar-se e ludibriar-se.Já é recorrente!Perdeu o pedal?

Eu lembro ao Sr. Camilo qual foi sempre a posição dos dois partidos a que se refere;

O PCP defende"necessidade urgente de assegurar a direcção pública do N. Banco,adquirindo ao fundo de resolução a totalidade do capital,com a respectiva remuneração dos empréstimos concedidos,a nomeação dos órgãos sociais e a elaboração de um plano estratégico para a banca pública.

O BE recomendava ao Governo do PS que"proceda à nacionalização do N. Banco" e"promova e garanta"uma "rigorosa avaliação do seu balanço","a melhor defesa dos interesses financeiros do Estado" e "o apuramento de todas as resposabilidades.Como todos os Portugueses sabem o PSD/CDS e PS recusaram!Porra!Enganei-me de NOVO.LOL