Querem saber porque o PSD está à deriva?

Há 6 horas

Boa noite;

O PSD está à deriva e a culpa é dos malvados da esquerda PS, PCP, BLOCO e VERDES que venderam a alma ao Diabo? Então o Sr Camilo e o PSD esperavam a chegado do ''DIABO'' e ele''Diabo'' andava a fazer ''negócios'' com os partidos de esquerda? Que grande descaramento do Jerónimo, Catarina e Heloisa. Ó Diabo, mas que Diabo se passa aqui? Fico a pensar: será que o excelente crescimento económico, o défice mais baixo desde a entrada de Portugal no euro, a criação de emprego, a subida do salário mínimo, o corte de impostos, a reposição de salários e pensões, a saída do procedimento excessivo, a paz social, o aumento da auto estima dos Portugueses, a eleição do Guterres para secretario geral da ONU, do Centeno para o Eurogrupo, nada disto é real, nada disto é fruto da competência deste governo, nada disto é da responsabilidade da solução governativa PS, PCP, BLOCO e VERDES? Será tudo uma grande ilusão e fruto da magia do ''Diabo''?Socorro!!!!!