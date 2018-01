Como tirar partido das novas tecnologias na procura de emprego?

Num mundo cada vez mais global, a internet assume hoje um papel privilegiado no contexto profissional. Na ordem do dia passam a estar temas como: a exposição do perfil pessoal/profissional a um universo incomensurável de interlocutores, a facilidade de acesso à informação quanto a novas oportunidades de emprego, o acompanhamento ao minuto de novas publicações e a necessidade de tornar ágil a procura de novos desafios.

Há, deste modo, cuidados a ter na forma como nos apresentamos no mundo virtual de forma a conseguirmos tirar o máximo de partido dos contactos que vamos estabelecendo. Por um lado, é sempre importante termos em mente que a separação entre o foro pessoal e profissional torna-se praticamente impossível quando as políticas de privacidade, ou a falta delas, que temos associadas às contas das nossas redes sociais permitem que qualquer interlocutor tenha acesso às publicações que partilhamos.

Tendo especial cuidado com estas questões de privacidade, não poderemos nunca esquecer que uma rede de "networking" alargada faz com que a informação disponibilizada possa, ainda assim, chegar a pessoas que não conhecemos. Estas poderão eventualmente ser nossos futuros colegas, chefes… Dito isto, é sempre prudente estarmos confortáveis com a possibilidade de os perfis nas redes sociais poderem ser vistos por qualquer pessoa, sem que isso afete negativamente a reputação ou a imagem que pretendermos ter no mercado de trabalho.

Como ferramenta preferencial na pesquisa de emprego destaca-se hoje o Linkedin.

Ter um perfil completo, profissional e com informação fidedigna é crucial. É absolutamente relevante que as datas das experiências profissionais correspondam à realidade, que as principais responsabilidades estejam discriminadas em cada uma das funções e que o aspeto global do perfil tenha um cunho vincadamente profissional. O alargamento contínuo da rede de contactos, adicionando profissionais da mesma área de atuação, profissionais de recursos humanos ou outros que possam ter, pelo menos aparentemente, poder decisório nas organizações, é também uma forma de conseguirmos ter acesso a mais e mais informação, facilitando a procura de novas oportunidades.

Mas não apenas quando procuramos ativamente uma mudança!

Numa fase de maior estabilidade profissional podemos sempre aproveitar para ir também alargando essa rede e assim facilitar potenciais buscas futuras. Uma navegação constante por esta rede social também permite um maior conhecimento do mercado, concretamente empresas que poderíamos até desconhecer e que poderão ser extremamente interessantes até para o desempenho das nossas funções atuais.

Sermos ativos, seguir publicações, bem como partilhar artigos ou notícias relevantes pode também ser uma forma de nos destacarmos e de atrair a atenção de potenciais "head hunters".

Sem dúvida alguma que as novas tecnologias vieram trazer uma mudança de paradigma em diversos âmbitos, concretamente na facilidade e rapidez com que hoje conseguimos ter acesso a novas oportunidades de emprego. As empresas recorrem, cada vez mais, à internet, às redes sociais, a portais de emprego e em menor quantidade a meios físicos, como por exemplo, o jornal ou as revistas para divulgação de anúncios.

Desta forma, estes canais online disponibilizam ferramentas que poderão ser extremamente úteis para acompanharmos, quase ao minuto, as atualizações dos anúncios e ofertas em aberto, gerando alertas de acordo com critérios previamente estabelecidos pelo próprio candidato, como por exemplo, o setor de atividade, a área funcional, o enquadramento salarial ou outros. Estes alertas permitem aos profissionais acompanhar as novidades no mundo das ofertas de emprego e submeter a sua candidatura minutos depois de a oportunidade ser divulgada. Essa agilidade marca muitas vezes a diferença e coloca em vantagem os candidatos atentos, principalmente, em processos com alguma urgência!

Em suma, assumir uma postura ativa no mundo virtual é hoje imprescindível para podermos encontrar as melhores oportunidades e para que possamos destacar-nos num mundo cada vez mais competitivo e dinâmico.

A diferença estará sempre em quem tira maior partido das ferramentas disponíveis!

Consultora senior de finance | Michael Page

