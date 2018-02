Fernando Sobral fsobral@negocios.pt 08 de fevereiro de 2018 às 20:10

Da inevitabilidade ao futuro Vivemos tempos de espanto e de estilhaçar de certezas. Em Portugal e no mundo. Sobra tecnologia e falta reflexão. Talvez por isso a entrevista do general Ramalho Eanes, no passado sábado ao "Expresso", traga alguma claridade a estes tempos.