Isabel Stilwell 06 de fevereiro de 2018 às 19:31

Os novos Bonnie & Clyde Lamento que ainda ninguém tenha chamado a atenção dos portugueses (e das portuguesas, claro) para o bom exemplo dados pelos protagonistas destas operações Marquês, Lex, "you name it", no que concerne às relações com as ex-mulheres.