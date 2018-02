João Carlos Barradas 06 de fevereiro de 2018 às 19:41

O Papa e a quimera da China A expulsão do núncio papal de Pequim em 1951, dois anos após a tomada do poder por Mao Zedong, marcou a ruptura com o regime comunista e esta reaproximação aparenta, desde logo, reconhecer um direito de veto a Pequim quanto a nomeações episcopais.