"Era óbvio que o PSD queria mudar"

a) Primeira: a vontade dos militantes de iniciarem um novo ciclo. Com a saída de Passos Coelho era óbvio que o partido queria mudar. E a mudança era protagonizada por Rui Rio. Santana Lopes representava uma certa continuidade, até pelos apoios herdados de Passos que tinha no aparelho. Ganhou a mudança.

b) Segunda: Rui Rio tinha outra vantagem – aos olhos do PSD, de militantes e eleitores, era ele o que apresentava melhores condições para em 2019 defrontar António Costa. E o PSD é muito pragmático. Gosta de ganhar e vota naquele que lhe dá mais perspectivas de poder ganhar. Desta vez foi Rio.

c) Terceira: Rio teve uma terceira vantagem. Tinha a seu favor aquela que era a maior desvantagem de Santana Lopes – o facto de este já ter sido PM e a ideia que existe de que as coisas então não correram bem.

Em conclusão: uns votaram em Rio porque queriam mudar de ciclo; outros votaram em Rio por considerarem que era o melhor para enfrentar Costa; outros ainda votaram em Rio para evitarem Santana Lopes.

O efeito da campanha – Houve três fases:

a) A primeira fase é até aos debates. Nessa fase Rio consolidou forte vantagem. Havia uma sondagem interna (nunca divulgada) que lhe dava no início deste ano quase 20 pontos de vantagem;

b) A segunda fase é a semana entre o 1º e o 2º debate. Aí Rio perdeu. E perdeu quase 12 pontos, de acordo com a mesma sondagem. Foi o efeito do primeiro debate, que PSL ganhou, criando uma dinâmica favorável;

c) A terceira fase corresponde aos últimos dias da campanha. Rio melhorou e estabilizou a sua vantagem em 10 pontos de diferença. Ganhou o segundo debate e as entrevistas finais correram-lhe bem.

Conclusão: Rio tem uma vitória clara. Alguns dizem: "Mas devia ser maior para ter maior autoridade". Eu diria que isso é indiferente. Como ontem afirmava Ricardo Costa, a afirmação do líder depende da actuação que tiver no futuro e não do número de votos que obteve no presente.

Os discursos finais

a) Santana Lopes – A sua candidatura, disse-o na altura, era um acto de coragem. PSL tinha muito a perder. Porque nos últimos anos tinha tido três derrotas consecutivas. Esta, a suceder, seria a quarta. Pela coragem de avançar merece um cumprimento especial. E no discurso final esteve bem – foi humilde, foi afectivo e até estava emocionado.

b) Rui Rio – Teve um bom discurso de vitória: foi justo ao saudar Passos Coelho e Santana Lopes; foi assertivo ao invocar Sá Carneiro, para sinalizar que quer voltar à matriz original do PSD; e foi ambicioso ao falar da alternativa que quer construir para Portugal.

OS DESAFIOS DO NOVO LÍDER

O novo líder do PSD tem quatro desafios essenciais pela frente :

a) Primeiro: unir o partido. Um líder forte é um líder magnânimo e com espírito integrador. Cavaco Silva e António Guterres ganharam a liderança do partido e logo a seguir integraram nas suas equipas pessoas das listas adversárias. E nos últimos anos Passos Coelho ganhou o PSD e convidou para nº 1 do Conselho Nacional o seu adversário Rui Rangel.

Rui Rio tem vantagem em seguir esses exemplos. Doutra forma, não evita a balcanização do partido e a sua vida será um calvário.

b) Segundo: renovar os protagonistas. Rui Rio precisa de caras novas, de novos protagonistas, de novos quadros dirigentes. Os portugueses estão fartos de ver o PSD sempre com as mesmas pessoas. Se ele não faz essa ruptura, desperdiça uma oportunidade. Até agora Rio trabalhou numa empresa de caça-talentos. Agora tem de aproveitar essa sua experiência para caçar novos talentos políticos para o PSD.

c) Terceiro: liderança parlamentar. Rio não é deputado. Eu julgo que isso até é uma vantagem – não se desgasta no Parlamento. Mas, não estando lá, precisa de ter um líder parlamentar da sua confiança. É das regras. E embora a escolha seja dos deputados, o sinal do líder é sempre decisivo. Neste quadro, acho que Hugo Soares, que até apoiou Santana Lopes, deve colocar de imediato o seu lugar à disposição. É o que se exige nestas circunstâncias.

d) Quarto: construir um projecto alternativo. Este é o maior desafio de Rui Rio. E o mais difícil porque hoje os ventos sopram de feição a António Costa. Tradicionalmente, o discurso social era do PS e o discurso económico e financeiro era do PSD. Hoje, o PS tem quase o monopólio dos 3 discursos (porque a economia está a crescer; o défice a baixar; e o desemprego a cair). Isto é uma dificuldade para o PSD. Mesmo assim, com um caminho estreito, Rio tem algo a evitar e algo que pode propor:

Tem de evitar o discurso do diabo, o discurso obsessivo pela negativa e a ideia de esperar que o governo caia ou a economia abrande ;

Tem de construir um projecto diferente, com duas marcas fundamentais: ambição e espírito reformista . Primeiro, porque o Governo não faz reformas e o PSD deve ser diferente; depois, porque a economia cresce mas há 23, 24 economias da União Europeia a crescerem mais do que nós.

Calendário da oposição – Rio tem uma dificuldade adicional: é que tem de recuperar o PSD nas sondagens já este ano. Não pode esperar por 2019. Se o PSD chegar ao início do próximo ano sensivelmente com a mesma desvantagem que hoje tem para o PS, então corre dois riscos:

O risco de perder inexoravelmente as eleições ;

O risco de os eleitores moderados do PSD se passarem para o PS e de o PS ter uma maioria absoluta. O eleitorado central que vota habitualmente PSD, se vir, no início de 2019, que o partido não pode chegar à vitória, pode preferir a vitória do PS sozinho com maioria absoluta, só para evitar a geringonça com BE e PCP .

A POLÉMICA DA PGR

O que a Ministra da Justiça, mais do que uma trapalhada, foi um erro colossal.

Primeiro: um erro jurídico. Todos os constitucionalistas desmentem a Ministra e reconhecem que o mandato da PGR pode ser renovado . Da MJ esperava-se mais rigor e menos ligeireza.

Segundo: um erro institucional. A escolha da PGR é da competência partilhada do PR e do Governo . Ao dizer o que disse, a MJ tirou o tapete ao PR, condicionou-o e retirou-lhe metade do poder de decisão, o que vai ser difícil de recuperar.

Terceiro: um erro político . Primeiro, porque esta declaração é um excesso de hipocrisia – o Governo quer substituir Joana Marques Vidal mas não tem coragem de o assumir. Depois, porque sendo a primeira vez que um PGR chega ao fim do mandato com um balanço claramente positivo, o normal seria reconduzir a pessoa e não substituí-la. Finalmente, porque ou o Governo tem uma explicação sólida para a saída ou vai ficar a suspeita de que está incomodado com o processo de Sócrates, com o processo de Ricardo Salgado, com Angola, com Tancos, ou com tudo ao mesmo tempo.

Quarto: um erro de oportunidade . Falar da saída da PGR a dez meses do fim do mandato é uma irresponsabilidade. Mata a autoridade da actual PGR. Se sai em Outubro, até lá ninguém a respeita.

Finalmente: tudo isto vai estigmatizar o novo PGR. Como diz hoje António Barreto no DN, se Joana Marques Vidal for mesmo substituída, o novo PGR ficará logo marcado por uma suspeita: foi escolhido porquê? Por causa de Sócrates? Por causa de Ricardo Salgado? Por causa do BES? Por que é que se mudou de Procurador quando se podia manter uma Procuradora que quase todos elogiam? Este é o disparate que a MJ criou e que o PM corroborou.

O CASO DE ANGOLA

O Presidente de Angola fez esta semana uma Conferência de Imprensa marcante.

Primeiro: pela própria Conferência para assinalar 100 dias de mandato . É uma iniciativa invulgar e inédita em Angola. Nunca o anterior presidente fez nada do género. Mostra um estilo diferente de governação. Um estilo mais positivo e mais transparente. Angola está mesmo a mudar.

Segundo: pelo recado a José Eduardo dos Santos . O novo presidente, com inteligência e com coragem, diz ao seu antecessor: "Espero que cumpra o compromisso de sair este ano da presidência do MPLA". Isto é como quem diz:

José Eduardo dos Santos é passado . Eu sou o presente e o futuro.

É uma vez mais o exercício do poder . Muito bem.

Terceiro: as palavras sobre Portugal, a respeito do processo de Manuel Vicente. O Presidente de Angola fez o que qualquer Estado, nas mesmas circunstâncias, também faria – expôs as suas razões e fez a sua pressão normal. Agora, há aqui uma falha:

Portugal conhece as razões de Angola. Mas falta conhecer as razões das autoridades judiciárias portuguesas. Os especialistas podem conhecer, mas a opinião pública não conhece . E devia conhecer.

Com a mesma convicção com que digo que a PGR devia ser reconduzida, também digo duas coisas: a manchete do Expresso de ontem (a dizer que o MP desconfia da justiça angolana) devia ter levado a um esclarecimento da PGR. Não creio que possa ser verdade que um Estado soberano desconfie doutro Estado soberano com quem tem acordos judiciários .

Finalmente, acho que a PGR devia esclarecer qual a razão pela qual a justiça portuguesa entende que o processo deve ser julgado em Portugal . Esclarecer é esclarecer. Não é ser subserviente, submisso, obediente ou seja o que for.

O CONFLITO GOVERNO/EDP

Há decisões capitais que estão a suceder em torno da EDP e que são decisivas para o futuro de uma das empresas mais estruturantes do país.

Primeira: António Mexia ganhou esta semana um braço de ferro com António Costa. Há meses que há um conflito entre o Governo e a EDP . Até o Primeiro-Ministro o assumiu publicamente. E ficou a sensação de que o Governo queria influenciar os accionistas da EDP para não reconduzirem António exia. Só que esta semana ficou a saber-se: que António Mexia vai ser reconduzido; que ele obteve o apoio da generalidade dos accionistas (e não apenas os chineses); e que ele impôs a antecipação de uma decisão que só devia ser tomada mais tarde. Ou seja: Mexia ganhou esta batalha a António Costa.

Segunda: O que vai ser a EDP no futuro? Estamos cada vez mais próximos de uma clarificação. Não é provável que a EDP seja fundida numa empresa espanhola ou de outra nacionalidade. O cenário cada vez mais provável é a EDP ser uma plataforma para os investimentos internacionais do seu accionista chinês, designadamente na Europa, no Brasil ou na América Latina. A concretizar-se, pode ser uma mudança estratégica de grande valia para Portugal.

Terceira: no entretanto, sai o chairman Eduardo Catroga (por força da regra da limitação de mandatos). Mas não me surpreendia que, daqui a 2, 3 meses assuma um alto cargo internacional num grande grupo económico. É um caso especial. Apesar dos seus 75 anos, está cheio de energia, cheio de convites e sempre disposto a novas aventuras.

NOVO GOVERNO ALEMÃO

O acordo a que chegaram CDU e SPD, para um governo de Bloco Central, é uma excelente notícia para a Europa, para a Zona Euro e para Portugal.

Boa notícia para a Europa , em primeiro lugar. Sem governo na Alemanha, a Europa marca passo. Com o novo governo, a Europa vai avançar.

Boa notícia para a Zona Euro , em segundo lugar. O acordo realizado é uma aproximação às propostas do Presidente francês no sentido da reforma e do aprofundamento da Zona Euro. Macron está a marcar a agenda europeia.

Boa notícia para Portugal , por dois motivos: