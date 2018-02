Notas da semana de Marques Mendes

TURBULÊNCIA NA SAÚDE

a) Primeiro: contestação na saúde

Os médicos protestam porque não há os concursos prometidos;

Os enfermeiros contestam porque há défice de enfermeiros e, com a redução das 40 para as 35 horas, a situação vai agravar-se;

A dívida a fornecedores tem-se agravado;

A dívida do medicamento estará já em níveis de 2011;

As listas de espera aumentam.

Em conclusão: acabou o estado de graça do Ministro da Saúde.

b) Segundo: não há reformas no sector da Saúde. Aqui, na Saúde, como em qualquer outro sector do Governo, nada se reforma. Gere-se apenas o dia a dia. E isto tem consequências: com falta de reformas ou medidas de fundo, os problemas disfarçam-se durante algum tempo mas não se disfarçam o tempo todo. Acabou o disfarce.

c) Terceiro: regressou a intriga política. A par dos problemas do sector, esta turbulência é também agravada pela especulação ou intriga política, sobretudo na área do PS:

O Ministro sai ou não sai? É ou não é remodelado?

O sucessor é Manuel Pizarro ou Francisco Ramos?

Tenho para mim duas coisas: nem o Ministro vai sair nem a sua saída resolveria qualquer problema. O problema não está no Ministro mas na falta de reformas e de dinheiro. A falta de reformas é um problema da geringonça e a falta de dinheiro é a ditadura das Finanças .

No entretanto, a oposição do PSD e do CDS continua distraída.

Já deviam ter requerido uma interpelação ou um debate de urgência . Afinal, nada.

O Governo está a arder na Saúde e o PSD em guerras internas – lindo retrato!

PREVENIR OS INCÊNDIOS

Várias vezes critiquei o Governo pela sua actuação nos incêndios. Desta vez, passa-se o contrário. O Governo e em particular o MAI merecem ser elogiados.

Primeiro: toda a gente costuma dizer que os incêndios se combatem no Inverno, através da prevenção . É bem verdade. Mas é a primeira vez que se vê um governo, no Inverno, activo e empenhado em fazer prevenção.

Segundo: já há legislação há vários anos, pelo menos desde 2006, a obrigar à limpeza de ervas, arbustos e árvores em volta das casas e dos aglomerados populacionais . Mas é a primeira vez que se vê uma actuação activa e empenhada para levar estas leis mesmo a sério.

Terceiro: toda a gente costuma dar palpites sobre como prevenir os incêndios. Todos somos treinadores de bancada . Mas este é o primeiro ano em que se vê empenhamento dos particulares, das autarquias, das forças de segurança, das televisões, dos escuteiros, até da Igreja – seja nas campanhas de informação e sensibilização, seja na limpeza dos arvoredos.

Quarto: pode haver muitas razões de queixa das leis em vigor (porque o tempo de intervenção é curto, porque as exigências são excessivas, etc.), mas há duas ou três coisas que não podemos esquecer:

É urgente fazer limpeza de matas e em redor das casas porque não se pode repetir o pesadelo do ano passado.

No ano passado as críticas eram de que não se fazia nada para prevenir e agora, que finalmente se faz alguma coisa, faz sentido continuar a criticar?

Ninguém pode ficar de braços cruzados . Até 15 de Março há que limpar até 50 metros ou 100 metros (consoante os casos). Depois entram em acção as autarquias. É fundamental que 2018 seja mesmo um ano de viragem.

A PRIMEIRA SEMANA DE RIO

A primeira semana de Rui Rio teve um objectivo claro – demarcar-se de Passos Coelho. Afirmar Rui Rio como uma espécie de anti-Passos. Mostrar que houve uma mudança de ciclo.

a) Passos não dialogava com Costa. Rio manifestou-se logo aberto ao diálogo.

b) Passos tinha uma política de justiça. Elina Fraga foi a forma de mostrar que Rio tinha uma política de justiça diferente da de Passos.

c) Passos nunca afrontaria os deputados. Rui Rio diz que está habituado e que até gosta de confrontos.

Percebe-se a ideia desta estratégia anti-Passos. Mas tem problemas:

a) Primeiro: o PSD anda há 5 meses sem fazer oposição. Desaparecido em combate. Sendo assim, o primeiro acto do novo líder do PSD é negociar com o Governo em vez de tomar uma iniciativa de oposição? Um pouco surreal.

b) Segundo: Rui Rio vai negociar dois acordos com António Costa. Faz bem. É do interesse nacional. Mas vai negociar apenas a agenda do Primeiro-Ministro. E a agenda do PSD, que é a de negociar acordos na segurança social e na justiça? Se Rio não impõe algo da sua agenda, corre o risco de parecer muleta do Governo.

c) Terceiro: Rui Rio dá gás a Elina Fraga e ao que ela simboliza. Está no seu direito. Mas paga um preço pesado – além de ter desgaste e contestação, ninguém percebe qual é a sua política de justiça. É a de Elina Fraga, contra o MP? É a de Fernando Negrão, que elogia o MP? É preciso pôr ordem na casa. Doutra forma o PSD fica a parecer um albergue espanhol!!!

d) Quarto: Rui Rio diz que até gosta de confrontos. Muito bem. Mas tem um problema: um partido com turbulência não sobe nas sondagens. E, se não sobe nas sondagens, não se afirma. E, se não se afirma, não ganha.

Em conclusão: Rio faz bem em afirmar um caminho diferente do passado. Mas conviria fazê-lo com base em causas e não em casos. Até ao momento só houve casos.





A ELEIÇÃO DE NEGRÃO

Há muitos anos que o Grupo Parlamentar do PSD não dava uma imagem tão desgraçada . De quem é a responsabilidade? Dos deputados ou do líder do partido? Na minha opinião é dos dois lados.

a) Os deputados fizeram algo de inaceitável – uma guerra de guerrilha. Esquecendo uma verdade elementar: no nosso sistema partidário é impensável que o líder parlamentar não seja alguém da confiança do líder do partido.

b) Rui Rio, por seu lado, não fez nada para evitar o confronto e até o provocou.

Foi eleito há mês e meio e ainda não foi falar ao Grupo Parlamentar . Um erro desnecessário.

Como se isto não chegasse, fez uma provocação inaceitável ao não convocar o líder parlamentar cessante para a primeira Comissão Política Nacional. Isto não se faz. É mesquinho e é lançar gasolina para cima de uma fogueira.

No meio de tudo isto, Fernando Negrão é mais vítima que réu . Eu, no lugar dele, não ficava. Mas ele decidiu ficar. Tem toda a legitimidade política e jurídica para exercer o cargo. O problema é que é uma legitimidade fraca.

Agora, atenção! O mais importante está para vir.

a) O grande teste de Fernando Negrão não foi esta quinta-feira (dia da eleição). É, sim, na próxima quarta-feira (dia do primeiro debate com o PM).

b) Ou seja: o seu maior desafio são os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. Ou se sai bem, e reforça-se; ou não se sai bem, e fica mais fragilizado.

c) Tem a vantagem que o PM não anda em grande forma parlamentar e certamente vai querer ser simpático neste primeiro confronto. Mas, sobretudo, Fernando Negrão tem de fazer o seu trabalho de casa: ser firme, assertivo e acutilante. Tem de fazer oposição ao Governo, que é o que falta.

OS ACORDOS GOVERNO/PSD

Tudo indica que dentro de meses teremos dois acordos entre Governo e PSD . Muito bem. sempre defendi este tipo de entendimentos. E sempre os concretizei, quando tive responsabilidades políticas.

Há, todavia, um reparo e uma proposta a fazer.

a) O reparo é este: deixemo-nos de retóricas e hipocrisias. As duas áreas escolhidas para negociar (fundos e descentralização) são pífias. São negociações de serviços mínimos.

Não é que não sejam áreas importantes . Só que não há quase nada a negociar . As posições de ambas as partes são praticamente iguais.

Importante era negociar entendimentos na Segurança Social, na Saúde, na Justiça . Aí, sim, é que a negociação era importante. Costa e Rio preferem o que é mais fácil, não o que é mais estruturante.

b) A proposta a fazer é esta: é preciso negociar também um Acordo sobre o Desenvolvimento do Interior do País – Coesão Territorial.

O PR, com aplauso de todo o país, colocou na agenda política a questão do interior . António Costa visita o interior. Rio discursa sobre o interior. E, no momento da verdade, Costa e Rio esquecem-se de negociar um acordo sobre o interior ??

Ainda por cima, na mesma semana em que Silva Peneda, em nome do Movimento pelo Interior, veio falar aos parceiros sociais da necessidade de medidas radicais para 3 legislaturas!...

PS e PSD não sabem o que fazer? Não estudaram o tema? Falem com Miguel Cadilhe, Jorge Coelho e Pedro Lourtie . Eles têm propostas sérias nas áreas fiscal, da educação e da organização do Estado.

O PR, ao ver esta falha, deve ter vindo de São Tomé e Príncipe com os cabelos em pé .

A GUERRA NA SÍRIA, A EUROPA E A CHINA

5 apontamentos sobre política externa

Primeiro: a guerra na Síria

Este conflito, em que o regime da Síria tem o apoio russo e iraniano, já vai para 7 anos. Grande impotência da comunidade internacional;

O horror do sofrimento do povo da cidade de Ghouta , e antes de Alepo e outras cidade, recorda as piores experiências do século passado, em especial na Bósnia;

Ontem a Rússia, que se tem portado como um actor cínico , lá acertou aprovar na ONU uma resolução de cessar fogo, para efeitos humanitários. Mas a esperança é pouca. O mundo não pode fechar os olhos a esta brutal tragédia.

Segundo: referendo no SPD alemão

É daqui a 1 semana (dia 4 de Março) que se realiza o referendo no SPD alemão .

A esta hora, daqui a 1 semana, já saberemos se há ou não há governo da Grande Coligação na Alemanha.

Terceiro: eleições em Itália (dia 4 de Março)

Também daqui a 1 semana temos eleições em Itália . Outro momento decisivo. Mais uma eleição na Europa, mais um susto!

Neste momento, a incerteza é total . Destas eleições pode sair um impasse; uma confusão política; uma maioria antieuropeia; uma nova crise na Europa.

Quarto: Brexit

Atenção ao discurso de Theresa May, sexta-feira, 2 de Março. Vai apresentar a plano britânico para o Brexit .

Há riscos para o governo . Os trabalhistas já dizem que o RU deve ficar na união aduaneira; e n os conservadores pode haver divisões. O romance veio para ficar.

China