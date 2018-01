Notas da semana de Marques Mendes

a primeira semana de Rio foi mais importante do que parece . É que a sua eleição tem impactos vários.

a) Primeiro: Impacto na geringonça. O PCP discutiu este fim de semana no seu Comité Central o impacto da eleição de Rui Rio. E tem razão. A eleição de Rio tem algum efeito na coligação. Por duas razões:

Por um lado , sai o "papão" Passos Coelho que era um dos cimentos da geringonça;

Por outro lado , Rio vai fazer acordos com Costa. Os primeiros, certamente, sobre os novos fundos estruturais e sobre o Programa Nacional de Infraestruturas. Ora isto causa embaraços sérios na coligação.

b) Segundo: Impacto no PR. Marcelo e Rio são muito diferentes. Mas têm um objectivo em comum: ambos querem evitar que António Costa tenha maioria absoluta.

Rio, por razões óbvias . Quer ganhar e não perder. E, se perder, evitando a maioria do adversário.

Marcelo, por razões diferentes . Nenhum Presidente da República gosta de ter pela frente um governo de maioria. Tira-lhe poder, espaço de manobra e capacidade de influência.

c) Terceiro: Impacto no CDS. O CDS está atento e expectante. Quer ver o que pode ganhar ou perder. E a verdade é que ambos têm de ter cuidado:

O PSD não pode hostilizar o CDS , porque, além de ser um aliado natural de governo, pode precisar de Cristas para uma coligação pré-eleitoral (só daqui a 1 ano se perceberá melhor).

O CDS não pode hostilizar o PSD , porque é a única forma de regressar ao poder.

Mas esta semana de Rio foi importante ainda por duas razões internas do PSD :

a) Primeiro, pela mensagem de unidade que o novo líder deu: em declarações ao Expresso, deu o sinal de que pode ir buscar alguns dos seus adversários para as listas a aprovar no Congresso (sugestão que eu tinha dado na semana passada). Esse passo é muito inteligente.

b) Depois, em relação ao Líder Parlamentar, dando a entender que a breve prazo tomará decisões. E aqui a questão é política e não pessoal.

Rui Rio representa a imagem de mudança. Hugo Soares a imagem de continuidade . O representante do líder na AR não pode ser, pois, a imagem da continuidade.

Como parece óbvio que o actual líder parlamentar não tem interesse em querer servir dois líderes com estratégias opostas . Não seria levado a sério. Ficava a imagem de que só lá está porque está agarrado ao lugar.

PSD DEVE VIABILIZAR GOVERNO PS?

Alguns apoiantes de Rio vieram esta semana reforçar a ideia de que, depois das eleições, o PSD deve viabilizar um governo minoritário do PS . Julgo que não deverão insistir no tema.

a) Primeiro: é uma ideia de derrota antecipada por parte do PSD. Convenhamos que não é uma ideia muito inteligente. Esta estratégia faz lembrar aquelas equipas de futebol que entram em campo para empatar ou para perder por poucos. Acabam a perder e muitas vezes por goleada. Ou seja, jogar à defesa não mobiliza ninguém. Dá para perder, não para ganhar.

b) Segundo: é uma ajuda preciosa ao PS e a António Costa. Ao dizer que admite viabilizar um governo PS, o PSD está a reforçar a capacidade negocial de António Costa junto do PCP e do BE.

Quando o PCP e o BE fizerem exigências incomportáveis ou quiserem bater o pé, António Costa passa a ter um trunfo que até agora não tinha. Dirá sempre ao BE e ao PCP: "Se os senhores não se entenderem comigo, eu tenho sempre a alternativa de Rui Rio" .

O que o PSD deve fazer é coisa diferente: é construir uma estratégia ganhadora para as eleições de 2019 . Estratégia com 4 pontos:

a) Construir um discurso diferente do do PS e do de Passos Coelho. É um factor essencial de mobilização;

b) Reiterar abertura para acordos pontuais de regime. Faz a diferença em relação ao passado recente e dá-lhe credibilidade.

c) Sensibilizar independentes para as suas causas. Quer o PSD vá às eleições sozinho ou coligado com o CDS, há algo em que terá sempre vantagem: ter um grupo de independentes que o apoie. Dá-lhe abrangência e abertura à sociedade.

d) Ter propostas programáticas reformistas. E não é assim tão difícil. Ainda ontem a Plataforma do Desenvolvimento Sustentável, liderada por Jorge Moreira da Silva, apontou várias e importantes. É um documento inspirador.







RELAÇÕES PORTUGAL/ANGOLA

Começa amanhã aquele que será, mediaticamente falando, o julgamento do ano e que afecta as relações Portugal/Angola. No imediato há 4 questões essenciais:

Primeira questão: o julgamento de Manuel Vicente vai ser feito em Portugal ou em Angola?

Essa é a questão prévia que divide Portugal e Angola . Portugal quer o julgamento cá. Angola quer que ele seja feito lá.

Quem vai decidir esta questão prévia? O Tribunal da Relação de Lisboa . O MP decidiu que o julgamento de Manuel Vicente seria em Portugal. O juiz do processo concordou com o MP. A defesa recorreu e o Tribunal da Relação de Lisboa tem agora a última e definitiva palavra. E deve decidir a curtíssimo prazo – o mais provável é que seja já esta semana ou na próxima.

Segunda questão – E o que vai suceder amanhã no primeiro dia do julgamento? Provavelmente uma de duas hipóteses:

Uma hipótese , a suspensão do julgamento até que o Tribunal da Relação decida;

Outra hipótese , a separação de processos, fazendo com que o julgamento se inicie em relação a vários arguidos e fique em "banho maria" em relação a Manuel Vicente.

Terceira questão – E quem tem razão?

a) Juridicamente a questão é controversa. Em princípio, o julgamento deveria ser feito em Angola, de acordo com uma Convenção Judiciária celebrada em 1997 entre Portugal e Angola. Só que o MP alega que lá, em Angola, não haverá julgamento porque os crimes de que Manuel Vicente está acusado estariam amnistiados.

b) Politicamente, ambos os países têm razão:

c) Os políticos angolanos têm as "suas" razões ao quererem que um seu concidadão seja julgado lá (ainda por cima ex-vice-presidente);

d) Os políticos de Portugal têm as "suas" razões porque não podem nem devem interferir num processo judicial.

Última questão – Como ficam as relações entre os dois países ?

No imediato, há uma tensão forte no ar . Naturalíssimo. Mas, ao que apurei, não haverá da parte de Angola retaliações económicas e diplomáticas. Apenas suspensão de visitas ao alto nível a Portugal e a Angola dos respectivos Chefes de Estado e Primeiros-Ministros.

No futuro, tudo se ajustará . Angola e Portugal estão "condenados a entender-se". Precisam um do outro.

No entretanto, uma informação (em primeira mão): o parecer que António Costa pediu ao C.C. da PGR não só não foi homologado pelo PM como não será divulgado. Foi apenas dado a conhecer aos Presidentes de Angola e Portugal. Foi classificado pelo PM justamente para não ter divulgação pública e não interferir no processo judicial.

O PACTO DA JUSTIÇA

A cerimónia da abertura do Ano Judicial teve duas questões marcantes:

Primeira questão : o elogio do Pacto da Justiça celebrado por advogados, magistrados, solicitadores e funcionários da Justiça. Parece-me interessante este pacto e injustas algumas críticas.

a) É certo que não tem medidas sexy, de encher o olho, tipo declaração premiada ou enriquecimento ilícito. Mas tem várias medidas importantes.

b) É curto e insuficiente? Sem dúvida. Mas é um bom ponto de partida. E, se até agora foram os profissionais do foro a dar passos para um entendimento, agora é chegada a vez de os partidos agirem com soluções concretas.

c) É um pacto pouco reformista? Talvez. Mas ao lado do Governo que não reforma praticamente nada, este pacto é quase um oásis.

Em conclusão: há um ano, o PR desfiou os profissionais a fazer entendimentos. Um ano depois, temos acordo. Agora é o tempo de o Governo e os partidos agirem. Vamos ver se são capazes.

Segunda questão : o discurso de Joana Marques Vidal. Uns disseram que a PGR mandou mensagens para Angola. Outros afirmaram que ela falou para dentro do MP. Eu, pessoalmente, acho que o mais significativo é que foi um discurso de despedida.

Joana Marques Vidal fez um balanço de 5 anos de mandato. Prestou contas da sua actividade. Ou seja: fez discurso de despedida.

E porquê? Porque não quer ficar e porque sabe que não vai ficar. O Governo decidiu. Está decidido. Em Outubro só há uma decisão a tomar. Escolher o senhor que se segue.

O FIM DE TANCOS

Passou despercebido a quase toda a gente. Até à comunicação social. Mas o caso de Tancos encerrou. E encerrou desta forma "brilhante":

Um militar proibido de sair do Quartel durante 6 dias;

Outro militar proibido de sair do Quartel durante 15 dias;

Um terceiro , com uma repreensão simples;

Um quarto , com uma repreensão agravada.

Em conclusão: com estas "pesadíssimas" sanções, o Exército deve estar mesmo em estado de choque. Tudo isto parece a guerra do Solnado.

Tancos começou tipo anedota. E acaba tipo brincadeira.

Primeiro , era um acto grave;

Depois , já não era grave (era tudo sucata);

A seguir , havia dúvidas se tinha havido roubo;

Mais tarde , o material era devolvido e com um bónus (material a mais);

Agora , sanções de "gargalhada" a 4 militares.

E o mais curioso é que tudo foi feito para que o assunto encerrasse sem nunca ser esclarecido. Vejamos estas perguntas a que ninguém responde:

a) O que é que falhou para que o roubo tivesse acontecido? O sistema de proteção, de vigilância ou ambos?

b) O sistema de proteção estava avariado? Há quanto tempo? Há dias, há meses, há anos?

c) Alguma vez, no passado, foram relatadas falhas do sistema de proteção? A quem? Aos Chefes Militares? Aos Ministros? A ambos?

d) Os documentos que estão no Parlamento esclarecem isto? E por que é que são sigilosos? O país paga as despesas militares e não tem direito a saber o que se passa?

UM ANO DE TRUMP

Trump visto de fora dos EUA, designadamente a partir da Europa :

a) Um balanço muito negativo – Um mandato marcado por instabilidade, incerteza e irracionalidade;

b) Um Presidente dos EUA que virou as costas ao mundo e um mundo que não confia no Presidente americano. Para uns é um fanfarrão; para outros um louco; para outros ainda um ignorante e um impreparado. Para ninguém um líder credível.

Trump visto de dentro dos EUA

Aqui temos um balanço de contrastes:

a) Primeiro contraste: o Presidente tem baixíssimas taxas de aprovação (apenas 37% contra 57% de desaprovação) mas tem, ao mesmo tempo, a economia a crescer; o desemprego em baixa; as bolsas em alta; e a confiança dos consumidores muito positiva. É muito da herança de Obama mas que beneficia o actual presidente.

b) Segundo contraste: o Presidente tem diariamente um cerco brutal da Imprensa norte-americana, mas, ao mesmo tempo, a sua base eleitoral permanece fiel e intocada.

Futuro – Trump é o maior factor de incerteza em 2018 no plano político, económico e de segurança.

a) Será que vai tomar alguma decisão precipitada que comprometa a segurança mundial?

b) Será que vai tomar alguma iniciativa protecionista que afecte a economia mundial e europeia?

c) Será que as investigações na questão da interferência da Rússia nas eleições americanas vão terminar em impeachment?

Estas são algumas das grandes dúvidas para o segundo ano de mandato. No meio da incerteza só uma certeza: Trump é Trump e não vai mudar.