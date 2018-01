Machine Learning irá dominar o ano de 2018

Machine Learning e Gestão de Ativos

Não estou em condições de julgar a afirmação que dá o título ao artigo.

Mas estou em condições de confirmar que, no domínio da Gestão de Ativos, o Machine Learning está a continuar a desenvolver-se a um ritmo que faz supor poder vir a ser o grande futuro.

Previsivelmente apoiará o desenvolvimento dos Mercados de Capitais no sentido de um ainda maior grau de eficiência, com consequências que poderão ser notáveis no processo de democratização da Gestão de Ativos, pela via da redução dos seus custos e, outrossim, de um possível incremento da sua eficácia.

E tudo o que apoie a democratização e a generalização dos benefícios da Gestão de Ativos à maior fração possível do Povo Português – não deixará de ser relevante:

Pelos benefícios para os próprios;

Pelo contributo significativo que poderá quiçá dar para o incremento da dramaticamente baixa, taxa atual de poupança em Portugal.

Oxalá o compreenda quem de direito;

Oxalá o não contrarie aqueles a quem o progresso sempre menos interessa.