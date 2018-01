Um novo modelo de crescimento para os vizinhos da Europa

Mais de dez anos depois da crise financeira, a economia mundial está finalmente a viver uma recuperação ampla. A Europa e os seus vizinhos não são excepção: a economia cresce em quase todos os países da Europa Central e do Leste, na Ásia Central, no Médio Oriente e no Norte de África, bem como na Rússia e na Turquia. O crescimento acelerou no último ano e as projecções indicam que deve continuar robusto. Ainda assim, estão a surgir novos desafios. Desafios que, se não forem abordados, vão diminuir as perspectivas económicas para estas regiões.

Como mostra o novo relatório de transição do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (EBRD, na sigla em inglês), antes da Grande Recessão, os países da Europa e os seus vizinhos mais próximos estavam a ultrapassar as economias emergentes. Nos últimos anos, contudo, os ventos mudaram e a lacuna entre as economias está a crescer.