André Veríssimo averissimo@negocios.pt 21 de janeiro de 2018 às 23:00

A espinhosa missão de Centeno Mário Centeno, que hoje se estreia à frente da reunião do Eurogrupo, terá como principal missão ajudar a levar a bom porto uma reforma da Zona Euro que a torne mais resistente no embate com a próxima crise, promova um crescimento mais homogéneo e melhore a imagem da moeda única aos olhos de um eleitorado cada vez mais eurocéptico.