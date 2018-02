Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 26 de fevereiro de 2018 às 23:00

Nós e a nova China imperial Em Outubro do ano passado, o Partido Comunista da China decidiu introduzir o pensamento de Xi Jinping na Constituição do país, um estatuto que até então era exclusivo do líder da Grande Marcha, Mao Tsé-Tung , e do pai do socialismo de mercado, Deng Xiaoping.