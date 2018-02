A montanha-russa das cotações da bitcoin 

Depois da escalada registada nas últimas semanas do ano, a bitcoin acentuou as quedas em 2018. Este activo desvaloriza mais de 40%, desde o início de Janeiro. Só na última sessão, a bitcoin baixou perto de 13% para 7.850 dólares, na bolsa Bitstamp, segundo o Financial Times. Estes valores estão longe dos máximos fixados no último mês de 2017, em 19.666 dólares. Ainda que pouco tempo tenha passado desde então, muito mudou em relação ao sentimento dos investidores. O clima de euforia deu lugar à desconfiança, com vários responsáveis a alertarem para o risco do investimento em criptomoedas e a surgirem novas tentativas para apertar o cerco a estas moedas virtuais. Esta semana, o Facebook eliminou anúncios a criptomoedas, enquanto no Japão, as autoridades efectuaram buscas nos escritórios da Coincheck. Pelo rumo dos acontecimentos, as cotações da bitcoin vão continuar numa verdadeira montanha-russa.

Jornalista