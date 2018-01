Bitcoin até pode ser um activo, mas não é dinheiro

Nunca digas desta água não beberei (2)

Para os mais interessados,

refiro a seguir o que para mim foram até hoje

as 7 mais interessantes referências bibliográficas sobre cripto-moedas,

e que poderão ser facilmente recuperadas através do Google e lidas :



1- “There’s No Free Lunch, Even Using Bitcoin: Tracking

the Popularity and Profits of Virtual Currency Scams”



2- “Innovations in payment technologies

and the emergence of digital currencies”



3- “How the Cryptocurrency Market Could Grow by 33% by 2023”



4- “Persistence in the Cryptocurrency Market”



5- “Metcalfe’s Law as a Model for Bitcoin’s Value”



6- “Datestamping the Bitcoin and Ethereum Bubbles”



7- “Exploring the Dynamic Relationships between

Cryptocurrencies and Other Financial Assets”