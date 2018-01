Como a China abalou o mercado de dívida

Notícias que tiveram um forte impacto no mercado de dívida, com os juros, sobretudo da dívida norte-americana, a subirem. 45% da dívida americana é detida por investidores estrangeiros: a China tem 18,7%, o Japão 17,2% e a Irlanda 5%. E se a China vendesse dívida da maior economia do mundo acabaria por levar a uma subida do custo de financiamento desta economia, ao mesmo tempo que o banco central já iniciou o ciclo de subida das taxas de juro.

As autoridades chinesas acabaram, horas mais tarde, por desmentir estas notícias, acalmando o movimento de subida dos juros. Mas, apesar do desmentido, a China pode mesmo acabar por ser confrontada com a necessidade de vender esta dívida quando se iniciar o movimento de subida das "yields" das obrigações dos EUA, e consequente queda dos preços, que alguns bancos de investimento têm antecipado.