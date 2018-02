Correcção torna a Apple mais apetecível 

Contudo, para quem quer entrar ou reforçar a aposta em acções, este pode ser um bom momento. De acordo com um artigo publicado pelo MarketWatch, a queda recente deixou a Apple a negociar em níveis atractivos, depois de a empresa da maçã ter disparado 750% nos últimos dez anos.

Com mais de 280 mil milhões de liquidez, a dona do iPhone corrige perto de 8% este ano. Um desempenho que deixou a tecnológica em níveis interessantes. Além de ser a empresa mais valiosa de Wall Street, a Apple mantém perspectivas de crescimento sólidas e negoceia com um rácio PER de apenas 12 vezes, um indicador que está significativamente abaixo da maioria das empresas do S&P 500.

Além disso, a empresa deverá continuar a destinar aos investidores uma parte relevante do seu excesso de liquidez. Em sentido oposto, o MarketWatch realça o ritmo de crescimento das vendas inferior, nomeadamente na China. Mas, tendo em conta os números apresentados pela tecnológica vale a pena ponderar o investimento.