E se Ray Dalio tiver razão? 

A sua opinião

Este é o seu espaço para poder comentar o nosso artigo. A sua opinião conta e nós contamos com ela.

mais votado Advogado do diabo Há 3 horas 1-È sempre de estar atento ao que faz Ray Dalio,

o Gestor que previu a tempo a grande recessão de 2008-9;

que inovou no campo das estratégias ao separar o investimento em Beta e em Alfa;

que criou uma organização modelar,

em que as preocupações de transparência e rigor,

de servir o melhor possível os clientes,

de motivar os empregados,

são levadas a extremos de exemplaridade;

que assumiu com Warren Buffett e Bill Gates, o compromisso

de doar em vida a causas filantrópicas,

mais de metade da sua fortuna

(quando a média nos EUA é 3-4%).



2-Maugrado a admiração por Dalio

(reforçada após a leitura do seu recente livro, Principles)

não se encara com demasiada preocupação

o seu posicionamento perante as ações europeias.

Isto porque se sabe bem que atualmente,

as estratégias que tem dado melhor resultado no campo dos Shorts,

não são as baseadas em previsões de raiz fundamental,

mas sim em previsões do foro da análise técnica,

em horizontes de curto-médio prazo.

Mas certezas, não há.

comentários mais recentes

Oráculo de Delfos Há 2 horas 1-Nenhum dos modelos que uso para prever recessões,

está a emitir sinal de alerta para recessão eminente.

No entanto, minha experiência com tais modelos

é que se atrasam vários meses

antes de darem o Alarme,

o que não obsta a que, mesmo assim, possibilitem normalmente mitigar prejuízos.



2-O menos mau dos modelos de Market Timing que utilizo,

está-me a recomendar redução do grau de alavancagem,

em relação a antes do mini-crash,

de um valor Long superior a 1 relativamente ao S&P,

para um valor da ordem dos 0.5, ainda Long.

Noto que qualquer modelo de Market Timing

é sempre pouco confiável,

dado o reduzido universo de casos utilizados para calibragem.

No entanto este modelo a que me refiro,

teria possibilitado, só por si, no horizonte 2003-2017,

uma rendibilidade de 17%, para um drawdown máx. de 20%,

com o S&P a proporcionar no mesmo período,

uma rendibilidade de 10 %, para um drawdown máx. de 55%.

Teria sido excelente para potenciar v.g. uma estratégia Valor.