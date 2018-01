Menos reservas de capital, mais dividendos

Entidades como o Citigroup e o Goldman Sachs registaram os primeiros prejuízos em vários anos, penalizados pela reforma fiscal. Mas os resultados negativos não vão impedir os bancos de aumentar a remuneração accionista nos próximos anos, avança uma notícia do Financial Times. O CEO do Citigroup garantiu que mantém o plano para devolver 60 mil milhões de dólares do capital aos accionistas. E não é o único grande de Wall Street que está determinado em usar as reservas de capital para remunerar os accionistas. Depois de anos a reforçarem os rácios de capital, os principais banqueiros dão indicações de que poderão abdicar de parte destas reservas e aumentar a remuneração accionista. James Gorman, líder do Morgan Stanley, adiantou que o banco está "mais do que suficientemente capitalizado para o nosso negócio, tamanho e perfil de risco". Gorman adiantou ainda que espera que os reguladores do sector aprovem maiores "payouts", após os próximos testes de "stress". Será que os reguladores vão na conversa?

Jornalista