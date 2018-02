Plataforma japonesa "oferece" bitcoins

Ainda assim, a criptomoeda continua avaliada em cerca de 10 mil euros. Um preço elevado para quem quer investir. Por isso, para muitos investidores a falha no sistema da Zaif poderia ter sido uma bela surpresa. É que, durante 20 minutos, esta plataforma de negociação de moedas virtuais nipónica permitiu comprar criptomoedas grátis. Não foram, porém, muitos os investidores que beneficiaram com esta falha. Segundo uma notícia avançada pelo Expansión, a quebra no sistema permitiu a sete investidores obter grandes quantidades de dinheiro digital sem ter de pagar. O erro, que ocorreu a 16 de Fevereiro, ficou corrigido em menos de duas horas, as transacções foram anuladas e o saldo corrigido, segundo explicou a empresa. A plataforma informou, porém, que ainda está a resolver a questão com um dos investidores, que tentou vender as bitcoin. No final, a Zaif pediu desculpa e disse que está a trabalhar para evitar que algo idêntico ocorra no futuro. Para os sete investidores que conseguiram comprar bitcoin sem pagar, o desfecho foi amargo. É que as criptomoedas estão mais baratas, mas não tanto.

Jornalista