Quanto vale um almoço com Buffett 

Advogado do diabo

Há 1 hora

Há discípulos e apóstolos de Mestres

que ganham direito a fama e brasão por mérito próprio.

É o caso do acima citado Monish Pabrai,

conhecido por uma interessante estratégia que caracterizaríamos como:

“jogar” decisivamente no contra-ataque, mas sempre com a retaguarda protegida.

É o autor do livro com o elucidativo título:

Dhando.Heads I win; Tails I don´t lose much