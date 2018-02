Quem está a puxar pela bolsa da Índia?

Uma remuneração até simpática se tivermos em conta que, em Portugal, os bancos oferecem pouco mais do que zero pelas poupanças das famílias. Mas os aforradores da Índia parecem não estar satisfeitos e procuram alternativas. E isso está a ter impacto no rumo do mercado accionista do país. É que estes cidadãos estão a ficar menos avessos ao risco e a investir mais em acções. Um dos factores que ajudam a explicar a escalada da bolsa da Índia. No último ano, o índice de referência do país, o Sensex, valoriza cerca de 28%. Um desempenho que acontece numa altura em que pequenos e médios investidores investiram, através de fundos de investimento, mais 80% nas acções da Índia do que os estrangeiros, ao longo do ano passado. Os analistas acreditam que o maior peso dos investidores domésticos face aos estrangeiros pode até funcionar a favor da bolsa da Índia no actual período de turbulência nos mercados financeiros, uma vez que estes terão mais resistência a desistir do seu investimento. Mas isso também irá depender do nível de volatilidade que for atingido nos mercados.

