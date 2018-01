Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 18 de janeiro de 2018 às 23:00

Função pública, informação privada O descongelamento foi uma das grandes promessas do Governo, do Bloco de Esquerda e do PCP para 2018 e no primeiro mês do ano não deverá passar disso mesmo: uma promessa. Compreensivelmente, a expectativa é enorme. Há mais de uma década que os funcionários públicos estão impedidos de progredir na carreira.