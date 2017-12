Características

Negócios em Atenas, a convite da Duster







Dacia Duster 1.5 DCI 110 cv s&s FAP 4x4dianteiro transversal, ferro/alumínio, gasóleo, 4 cilindros em linha, 8 válvulas, injecção directa, turbocompressor, sistema 'start/stop'.1.461 cc.110 cv às 4.000 rpm.260 Nm às 1.750 rpm.169 km/h.12,4s 0-100 km/h.4x4.manual 6 velocidades.123 g/km (Euro VI).2018Modelo de grande importância estratégica para a Dacia, marca do grupo Renault-Nissan, o crossover Duster ("poeirento" em português) recebe uma nova actualização estética, exterior e interior, que acontece sete anos depois da sua chegada ao mercado e mais de dois milhões de unidades vendidas no Mundo.Para além do refrescamento estético, esta segunda geração Duster foi também reforçada estruturalmente e melhorada a nível de equipamentos de segurança e de apoio à condução, como é o caso do alerta de ângulo morto e, de série, a activação automática de luzes, que oferecem um maior conforto de utilização em estrada e no todo o terreno. Neste particular, o destaque vai para as unidades equipadas com tracção às quatro rodas, onde a experiência 4x4 e as capacidades para ultrapassar obstáculos estão ao melhor nível, como pudemos confirmar num percurso especial preparado para o efeito na Dionysos Quarry, uma pedreira a alguns quilómetros da capital grega.Esteticamente, e apesar das alterações de desenho, as diferenças entre o novo Duster e o antecessor não saltam imediatamente à vista. Todavia, com um pouco mais de atenção, percebem-se os novos grupos ópticos com luzes diurnas de LED, os novos pára-choques e a tampa de motor mais estilizada, entre outros detalhes. Globalmente, o estilo aventureiro do Duster sai reforçado.Em contrapartida, no interior, a mudança é total e bem-vinda. Entre outras novidades, há um novo painel de bordo com o ecrã em posição mais alta para mais fácil leitura e acesso; há novos bancos, materiais e revestimentos; a insonorização melhorou e a habitabilidade evoluiu, apesar das mesmas dimensões interiores.O Duster dispõe ainda de 27,2 litros de pequenos espaços para arrumação e a capacidade da bagageira soma 445 litros (4x2) e 411 litros (4x4).Nos motores não há grandes novidades. A gama a gasolina inclui os blocos SCe 115 cv e TCe 125 cv, associados a uma caixa de velocidades manual. Estão ambos disponíveis com tracção às duas e às quatro rodas motrizes.Nas versões a gasóleo, o Duster é proposto com o motor dCi 90 para a versão 4x2 e o dCi 110 para as versões 4x2 e 4x4, combinados com uma caixa de velocidades de comando manual. O motor dCi 110 (para a versão 4x2) pode estar associado à caixa de velocidades automática EDC de dupla embraiagem. Está igualmente, disponível uma oferta GPL com o motor SCe 115.Segundo a Dacia, novo Duster deverá manter o mesmo preço imbatível da anterior geração no mercado nacional.O novo Duster conserva as competências 4x4 da anterior geração: 4,34 metros de comprimento; 1,80 m de largura; uma distância ao solo elevada (210 mm); um ângulo de ataque de 30° e um ângulo de saída de 33° na versão 4x4 e 34° na versão 4x2; um ângulo ventral de 21°.E a história repete-se. Para evitar a classificação Classe 2 nas portagens em Portugal, o novo Duster vai receber alterações para ser enquadrado como Classe 1. Enquanto não estiverem realizadas e feita a respectiva homologação, não há preços nem data de chegada do Duster a Portugal.