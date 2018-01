Características

25.358€*

misto 5,8l/100 km;

urbano 7,2l/100 km;

extra-urbano 5,0l/100 km.

Destaques

Apresentação internacional no Estoril

dianteiro transversal, ferro/alumínio, gasolina, 3 cilindros em linha, 12 válvulas, injecção directa, turbo, intercooler, "start/stop".999 cc.125 cv/6.300 rpm.180 Nm/4.400 rpm.180 km/h.11,6s 0-100 km/h.dianteira.auto 6 velocidades.134 g/km (Euro VI).*Mesma versão com caixa manual 23.790€;versão de entrada de gama gasolina 21.096€Fevereiro de 2018Novo ano, novo "crossover" para animar um dos segmentos que mais vende e mais concorrência tem no espaço europeu. Desta vez, o recém-renascido chama-se EcoSport, um pequeno utilitário desportivo urbano, que a Ford introduziu com sucesso no Brasil em 2003 e importou para a Europa em 2014.Ligeiramente modernizado em 2015, o Ford EcoSport recebe agora uma nova actualização (há 2.300 novas peças), mais profunda e consensual com o gosto do cliente europeu, além de, mecanicamente, mais adaptada às nossas estradas.Com pouco mais de quatro metros de comprimento e linhas exteriores elegantes e robustas, inspiradas nos modelos Kuga de média porte e no Edge do segmento acima, o EcoSport é proposto com 12 cores de carroçaria e aposta na personalização recorrendo a cores de tejadilho contrastantes, que se estendem aos pilares das janelas, rebordos superiores das portas, retrovisores e asa traseira.O EcoSport oferece igualmente um interior mais refinado e ergonómico, com um painel de bordo redesenhado, que integra um ecrã táctil de 8 polegadas, e novas soluções de arrumação. Volante aquecido e sistema de som "premium" B&O Play fazem parte da lista de equipamentos disponíveis.Além dos níveis de acabamento Business e Titanium, o EcoSport é proposto pela primeira vez numa versão ST-Line, de características mais desportivas e com um pacote tecnológico de série mais completo. São de série ainda os bancos parciais em couro com pespontos, as jantes de 17 polegadas e o tejadilho de cor contrastante.Também pela primeira vez o EcoSport vem dotado de tracção integral inteligente (AWD), que lhe garante melhor motricidade quer em estrada quer em terrenos mais acidentados, onde até agora tinha dificuldade em aventurar-se, apesar da boa distância ao solo e dos ângulos de ataque, saída e ventral, respectivamente, 21º, 33,3º e 23,3º (modelo actual).Finalmente, outra novidade é a introdução na gama do motor a gasóleo 1.5 EcoBlue de 125 cv com baixos níveis de consumo e emissões. Este bloco, disponível a partir de meados do ano com tracção dianteira e AWD, vem juntar-se ao Diesel 1.5 TDCi de 100 cv com caixa de manual de 6 velocidades, com lançamento em Fevereiro.A oferta a gasolina inclui o motor 1.0 Ecoboost, com dois níveis de potência (125 e 140 cv) e caixa manual de seis relações ou automática. Para mais tarde está prevista a chegada de outro propulsor a gasolina de 100 cv e caixa de seis velocidades.O EcoSport é produzido em Craiova, na Roménia. Desde 2014, foram vendidas 166 mil unidades do modelo na Europa.O EcoSport apresenta um interior mais apelativo, tanto no design como no conforto. Inspirado no Fiesta, o painel de bordo é mais lógico e simples e os materiais mais suaves ao toque. Divertido de conduzir, oferece um comportamento em estrada eficaz e a dinâmica de condução melhorou.O novo EcoSport vai chegar à rede de concessionários da marca em duas fases - em Fevereiro e em meados do ano -, consoante as motorizações. Duas cores de carroçaria só no ST-Line. A Ford vendeu em Portugal cerca de 400 unidades EcoSport em 2017 (300 unidades em 2016).