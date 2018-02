27.300€*

Negócios em Roma, a convite da Honda

91 g/km (Euro VI).a partir de 27.300€Numa época em que o mercado automóvel europeu conhece uma inversão na tendência de utilização do gasóleo a favor da gasolina, ou de outras alternativas mais ecológicas, como a eléctrica, será que ainda faz sentido apostar no desenvolvimento do diesel? A Honda acredita que sim. O novo 1.6 i-DTEC na gama Civic 10.ª geração é a prova disso.Entre outros argumentos, a marca japonesa estima que, mesmo com a quebra nos volumes de vendas, em 2021 o mercado de veículos novos com motores a gasóleo deverá ainda representar cerca de 31% A gasolina andará pelos 47%.Por outro lado, o novo propulsor i-DTEC da Honda não é feito só para a Europa, que deverá absorver entre 20 e 25% da produção. O resto segue para a Índia, América do Sul e outros mercados. Mas o mais importante desta nova aposta diesel da Honda é, na realidade, a sua eficiência. Com 120 cv de potência, o 1.6 i-DTEC oferece baixas emissões de CO2 (91 g/km), que respeitam a norma Euro6, e consumos médios homologados da ordem dos 3,4 litros aos 100/km no Civic Sedan e 3,5 litros no Civic Hatchback. Níveis de excelência de economia que poderão incrementar as vendas do Civic, por exemplo, no mercado das frotas.O desenvolvimento do novo 1.6 i-DTEC foi pensado, precisamente, com o objectivo de melhorar a eficiência. Entre outras novidades, o bloco 1.6 turbo de geometria variável, com bloco e cabeça em alumínio, recebe novos pistões em aço forjado (eram em alumínio no anterior 1.6 Diesel Honda), para reduzir as perdas de arrefecimento. Beneficia ainda de um polimento especial nas superfícies para reduzir as fricções no interior da câmara de combustão. A Honda interveio igualmente ao nível da sobrealimentação e do escape, com a adopção de um novo catalisador com filtro de partículas de nova geração.Ao volante, o novo motor revela-se silencioso, mesmo em aceleração, e sem vibrações. Agradável de conduzir e confortável em estrada, apresenta bons desempenhos e boas recuperações. Igual à anterior, a caixa manual de seis velocidades, de comando rápido e preciso, permite um estilo de condução dinâmico. A partir de Setembro, haverá uma nova caixa automática de nove relações. Além do 1.6 i-DTEC, a gama Civic inclui duas novas motorizações turbo a gasolina.