23.300€

misto 5,9l/100 km;

urbano 7,2l/100 km;

extra-urbano 5,1/100 km.

Negócios em Roma, a convite da Honda

133 g/km (Euro VI).Ligeira actualização estética exterior, nova roupagem interior, uma nova versão Dynamic e um motor a gasolina mais potente são as principais novidades do novo Honda Jazz, evolução da geração que começou a ser comercializada em 2015.Esteticamente, as alterações estão em linha com o estilo actual da gama Honda, incorporando o design característico da grelha em asa e dos grupos ópticos. As falsas entradas de ar mais largas e o novo desenho do pára-choques confere um ar mais agressivo e desportivo ao Jazz que, no essencial, mantém as características do antecessor. Sobretudo em termos de habitabilidade e de versatilidade. Disposição interior optimizada, o Jazz oferece 354 litros de capacidade de bagageira, que podem ser maximizados através do sistema de bancos mágicos.Funcional e bem equipado, a gama Jazz passa a incluir a partir de Setembro uma nova motorização i-VTEC de 1.5 litros a gasolina com 130 cv de potência, que tem acoplada caixa manual de seis velocidades ou, em opção, uma caixa CVT, que permite consumos médios de 5,4 litros. Ágil e com boa resposta, este novo bloco é proposto com a versão Dynamic, que apresenta alguns detalhes estéticos exteriores exclusivos e ainda mais desportivos.