central dianteiro longitudinal, alumínio, injecção directa a gasolina, V6 a 60º, 24 válvulas, twin-turbo, intercooler, 'start/stop'.2.979 cc.430 cv às 5.750 rpm).580 Nm (1.750-5.000 rpm).264 km/h.5,2s 0-100 km/h.total.auto ZF de 8 velocidades.253 g/km.de 111.669 a 141.196 eurosDuas casas italianas de prestígio, a Maserati e a Bulgari, são parceiras há cerca de meia dúzia de anos. Fabricantes de produtos bem diferentes, partilham, contudo, o luxo, a inovação, a elegância e o design naquilo que melhor sabem fazer: automóveis e relógios.Para celebrar essa parceria, Maserati e Bulgari juntaram-se em Lisboa para mostrar as suas novidades: a Bulgari revelou as duas novas edições especiais Octo, desenvolvidas com a Maserati e destinadas em exclusivo aos proprietários dos veículos da marca que ostenta o Tridente; por sua vez, a Maserati trouxe na bagagem três "preciosidades" da sua gama 2018, a saber, o utilitário desportivo de luxo Levante, e as berlinas "premium" Quattroporte e Ghibli, que experimentámos num percurso entre Lisboa e Cascais.Os dois novos relógios Octo GrandSport e GrandLusso, que seguem o lançamento de dois outros cronógrafos Maserati assinados pela Bulgari, só são comercializados nas "boutiques" da marca. Exibem minutos retrógrados e horas saltantes, num tratamento estético que evoca os códigos dos carros Maserati, em particular o conta-rotações nos tabliers e a pele usada nos revestimentos interiores. Ambos estão equipados com um calibre de manufactura, o Retro BVL 262, automático, com data.Quanto aos automóveis, começamos pelo Maserati Levante. Revelado no ano passado no Salão de Frankfurt, apresenta como novidades a direcção eléctrica em vez da hidráulica, novos sistemas de assistência à condução e dois acabamentos distintos, o GrandLusso, mais virado para o luxo, e o GrandSport, mais desportivo. Ambos estão disponíveis em conjunto com as três opções de motor já existentes: V6 a gasolina de 275, 350 ou 430 cv.Baseado na evolução da plataforma do Ghibli e do Quattroporte, o Levante é um SUV luxuoso que revela uma excelente dinâmica de condução em estrada e oferece um desempenho prático no dia-a-dia.Há quatro anos no mercado, o Maserati Ghibli foi agora objecto de uma ligeira actualização estética exterior e de um leque alargado de conteúdos tecnológicos adicionais. Mecanicamente, as versões S e SQ4 recebem um aumento de potência de 20 cv para 430 cv. Os preços oscilam entre 98.011 e 131.482 euros.O novo Quattroporte mantém o estatuto de topo nas berlinas de luxo, com versões V6 mais potentes e uma nova direcção eléctrica, que permite a introdução dos novos sistemas avançados de assistência à condução. Preços entre 131.008 e 207.981 euros.As novas edições Bulgari Octo Maserati celebram a parceria entre as duas casas italianas desde 2012.Das duas novas edições Octo Maserati, o GrandLusso é a proposta mais cara do joalheiro Bulgari. Feito em ouro rosa de 18 carates, mostrador em preto e indicações igualmente em ouro rosa, este relógio combina mecânica sofisticada com elegância e modernidade. Custa 29.900 euros.O Bulgari Octo Maserati GrandSport é um relógio de execução mais desportiva, mas também uma proposta muito elegante e descontraída. Caixa em aço revestido a DLC (Diamond Like Carbon) negro, mostrador também em negro, indicações em prata e azul, custa 12.500 euros.