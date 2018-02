Características

€n.d.

Destaques

Negócios em Amesterdão, a convite da MB

dianteiro, alumínio, injecção directa a gasolina, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, desactivação de cilindros (2 e 3), 'start/stop'.1.330 cc.163 cv.250 Nm.225 km/h.8,0 s caixa automática; 8,2 s caixa manual.dianteira.manual de 6 velocidades ou automática 7G-DCT.5,6 (manual); 5,1 (auto).133 (manual); 120 (auto).A Mercedes-Benz apresentou em Amesterdão a quarta geração do Classe A, que chegará à rede nacional de concessionários a 3 de Maio.Construído sob uma nova plataforma designada MFA2, o novo Classe A mantém praticamente as mesmas proporções do antecessor, mas ganha mais 13 cm no comprimento, para alcançar um total de 4,42 metros. Ganha ainda três centímetros na distância entre eixos para os 2,73 m, que permitiram melhorar a acessibilidade e a habitabilidade nos lugares traseiros. A bagageira aumenta 29 litros para uma capacidade de 350 litros na configuração de cinco lugares, mas é sobretudo o acesso ao espaço de carga que melhora. Na verdade, com a separação dos farolins traseiros em duas partes, a abertura do portão ganhou 20 cm e o comprimento do piso 11,5 cm.Esteticamente, o Classe A segue os códigos da marca caracterizados por faróis mais pequenos e rasgados, grandes entradas de ar, uma grelha larga e trabalhada para baixo destacando a estrela de três pontas. De perfil, o modelo beneficia de um tratamento mais sóbrio. A traseira adopta um registo formal que alarga visualmente devido à separação dos farolins.A grande revolução sente-se no interior, onde materiais e acabamentos têm tratamento "premium". Inspirado no Classe S, um amplo ecrã incorpora o painel de instrumentos e o "display" central. As mais recentes tecnologias estão disponíveis, de série ou em opção.Na fase de lançamento, a gama de motorizações é muito limitada. Das duas propostas a gasolina, a novidade é o quatro cilindros de 1.4 litros e 163 cv, desenvolvido pela Mercedes no âmbito da Aliança Renault-Nissan e que vai equipar o Scenic. Disponível no A 200, dispõe um sistema de desactivação de cilindros (o 2º e o 3º) para reduzir os consumos. O segundo propulsor a gasolina é um quatro cilindros de 2.0 litros (224 cv e 350 Nm), para a versão A 250.Na gama a gasóleo, o Classe A 180 d estreia um bloco de origem Renault, o 1.5 DCi. Debita 116 cv e oferece um binário máximo de 260 Nm.O bloco de entrada de gama a gasolina está disponível com caixa manual de seis velocidades e uma nova caixa automática 7G-DCT de dupla embraiagem e sete relações, de origem Getrag, que também equipa o A 180 d. Quanto à transmissão integral 4Matic só chegará no Outono deste ano.Uma versão híbrida, uma 100% eléctrica e uma variante mais potente AMG estão previstas para integrar, futuramente, o catálogo do novo Classe A.Desde Março de 1997, a Mercedes-Benz vendeu mais de três milhões de unidades Classe A em todo o mundo.Uma das novidades no interior do Classe A é o novo sistema MBUX, um painel digital de grandes dimensões (50 cm), que redefine e garante um novo patamar de interactividade entre o condutor e o automóvel na base do diálogo vocal com...a máquina, que vai ser preciso experimentar!Nos próximos dois anos, a família de compactos da Mercedes irá passar de 5 para 8 membros. Além dos Classe A e B, os CLA Coupé e Shooting Brake e o GLA, haverá uma berlina de quatro portas (A Sedan) e um SUV de 7 lugares, o GLB, revelou o construtor automóvel alemão.