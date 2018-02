Características

119.770€

11,8 (urbano);

8,4 (extra-urbano);

9,4 (misto).

Destaques

dianteiro, 6 cilindros em V, 24 válvulas, gasolina, biturbo, 'start/stop'.2.894 cc.440 cv (5.700-6.600 rpm).550 Nm (1.800-5.500 rpm).265 km/h.(0-100 km/h): 5,2 s.total 4x4.automática Tiptronic S de 8 velocidades.213 g/km.Cayenne (340 cv) - 101.772€Cayenne Turbo (550 cv) - 188.582€Nova plataforma, transmissão e sistema de travagem revistos, motores a gasolina mais potentes e eficientes e muitas novidades no plano tecnológico, com a adopção de sofisticados sistemas de controlo e ajudas à condução: a 3.ª geração do Cayenne está mais desportiva e apurada do que nunca. Uma grande colheita que "degustámos" na região do Douro!O novo modelo distingue-se claramente do seu antecessor nos mais variados aspectos, a começar, desde logo, no desenho interior e exterior. Num caso como noutro, há pormenores que contribuem para uma imagem mais elegante e desportiva, que transparece das suas linhas mais refinadas. Se a frente parece transmitir maior poder, na traseira, com os grupos ópticos redesenhados, sobressai a toda a largura a fina linha de luz que une os farolins de um lado ao outro, a exemplo do que sucede com os modelos mais recentes da marca.No interior faz-se sentir a influência do Panamera, tanto em termos de tecnologia como de conforto, sobressaindo, por exemplo, a disposição da consola e o túnel central, com os ecrãs tácteis integrados. De salientar igualmente as melhorias na habitabilidade, já que com a nova plataforma as dimensões sofreram um ligeiro aumento de 63 mm no comprimento e 23 mm na largura, contra menos 9 mm na altura. Estas alterações beneficiaram também a bagageira, agora com um volume entre 770 e 1.710 litros.Mas é sob o capot que se escondem as maiores virtudes da terceira geração Cayenne, cujo comportamento ao volante não deixa de surpreender por ser capaz de rodar com toda a suavidade em auto-estrada e mostrar grande agilidade em estradas muito sinuosas, sem que em momento algum se sinta que se está ir para além dos limites. Apesar das suas duas toneladas de peso, o Cayenne flui por entre curvas e contracurvas com a desenvoltura de um desportivo, mercê, por um lado, dos potentes motores a gasolina que o equipam e, por outro, fruto da sofisticada tecnologia electrónica que contribui e corrige alguns dos exageros que possam ser cometidos na condução, ou devido às condições menos boas do piso.Mecanicamente, e para já, o novo Porsche Cayenne está disponível em três opções, sendo que a menos potente, e também mais acessível, vem equipada com o V6 Turbo de 3.0 litros, com 340 cv. Segue-se a versão intermédia Cayenne S, que traz montado o V6 Biturbo de 2.9 litros, com 440 cv, e o topo de gama Cayenne Turbo com o V8 Biturbo de 550 cv. Todos têm associada caixa automática Tiptronic S de oito velocidades.Lançado em Dezembro de 2012, actualizado em 2010, o Cayenne celebra 15 anos com esta 3.ª geração.O Cayenne Turbo dispõe de um "spoiler" retráctil na traseira que actua em função da velocidade e pode funcionar como travão aerodinâmico numa travagem de emergência, com abertura máxima de 80 mm. Na posição Eco, o "spoiler" fica fechado até aos 160 km/h, abrindo 20 mm a partir daí.Numa fase inicial, a gama Cayenne contempla apenas versões com motores turbo a gasolina, estando prevista para mais tarde a introdução da motorização turbodiesel a que se seguirá, também, uma versão híbrida, como já acontecia com a geração anterior e com outros modelos da marca.