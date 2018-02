Características

49.842€

Destaques

Negócios em Innsbruck, a convite da SEAT







dianteiro transversal, alumínio, injecção mista (MPI multiponto+ directa TSI) a gasolina, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, 'start/stop'.1.984 cc.300 cv (5.500 às 6.200 rpm).380 Nm (1.800 às 5.500 rpm).250 km/h.6,4s 0-100 km/h.4Drive (às quatro rodas).DSG 6 velocidades.misto 7,2 litros aos 100 km.162 g/km.A partir de 24.893 eurosNão estava a nevar no vale de Leutasch, nos Alpes do Tirol, região de Innsbruck (Áustria), quando deixámos o hotel em direcção à base operacional da SEAT, em Moos, mas os campos estavam cobertos de branco da queda de neve nas semanas anteriores.Temperatura: bem fresquinho, a rondar os zero graus! As estradas: limpas, mas com muita neve e lama nas bermas e algum gelo no piso, que obrigava a cuidados redobrados. Menos de meia hora depois (cerca de 15 km), chegamos ao campo base conduzindo o pequeno crossover urbano Arona, que apesar de não ter o sistema 4Drive cumpriu bem a sua tarefa.A tecnologia SEAT 4Drive, baseada na quinta geração do sistema de tracção integral, só está actualmente disponível no Leon ST Cupra 300, no Leon X-Perience, no Ateca e no Alhambra. Dos quatro, apenas o monovolume fabricado em Palmela não participou nas provas.Os ensaios em pista de obstáculos na neve e no gelo arrancaram cedo ao volante do novo Leon Cupra ST 300 4Drive, que monta um bloco 2.0 TSI de 300 cavalos. É o carro de série mais potente da história da SEAT. Não admira, por isso, o entusiasmo e a adrenalina dos convidados, que integraram esta experiência na neve, no final dos muitos "slaloms" e divertidos "drifts" ao volante dos Cupra.Conduzir em superfícies de neve e gelo, com pouca aderência, pode ser um desafio, mas em Moos ninguém hesitou. Com pneus de Inverno ou de pregos, com ajudas electrónicas ou sem elas, e o 4Drive a garantir que mantém o condutor na rota certa, o Leon Cupra revelou boas prestações e segurança em qualquer tipo de pisos e condições atmosféricas adversas.O sistema 4Drive, que só está disponível com caixa de dupla embraiagem, consiste num veio de transmissão que transfere a potência da frente para o diferencial traseiro, com uma embraiagem multidisco (tipo Haldex) montada a meio, controlada electronicamente e operada por pressão de óleo, que aperta mais ou menos os discos, de forma a deslocar para a traseira entre 0 e 100% do binário do motor.A eficácia do 4Drive foi também testada no Leon ST X-Perience num passeio de vários quilómetros através de uma estrada de montanha, com muito gelo e neve mole.Por fim, no Ateca subimos aos 1.500 metros por um caminho de montanha, estreito e íngreme, ideal para testar as suas capacidades "off-road", com o modo Snow a combater o escorregamento e o Hill Descent Control a ajudar nas descidas. Dois testes superados.468.400 veículos vendidos em 2017 e mais 46% vs 2012. São os melhores resultados da SEAT desde 2001.Estilo prático e aventureiro, o Leon X-Perience distingue-se da ST pelos pára-choques mais robustos, protecções da carroçaria em plástico preto e revestimentos inferiores em alumínio. A versão ensaiada - Diesel 2.0 litros 150 cv 4Drive com caixa manual de 6 velocidades - custa 40.320 euros.Primeiro SUV da SEAT, o Ateca reúne as características de um todo-o-terreno, em especial as versões 4Drive que contam com configurações para responder às exigências de pisos com pouca aderência devido à neve, areia ou pedras. Os preços vão dos 38.917 aos 48.109 euros.