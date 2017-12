Características

Volvo xc40 D4 Geartronic 8V (190 cv) Momentumdianteiro transversal, alumínio, gasóleo, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, injecção directa, turbo, geometria variável, 'start/stop'.1.969 cc.190 cv às 4.000 rpm.: 400 Nm às 1.750-2.500 rpm.210 km/h.7,9s 0-100 km/h.4WD.auto 8 velocidades.133 g/km (Euro VI).O segmento dos utilitários-desportivos continua em ebulição. Não há semana sem uma novidade. Desta vez, coube à Volvo apresentar o novo XC40, o seu primeiro SUV compacto 'premium' de características urbanas, que promete dar luta às actuais referências alemãs e inglesas do segmento.Linhas modernas e elegantes, mas com a sobriedade clássica de imagem da marca sueca, o XC40 inaugura a nova plataforma CMA (Compact Modular Architecture) da Volvo Cars, que passará a equipar todos os futuros modelos da linha 40 incluindo as versões 100% eléctricas, que estão previstas para 2019. Esta nova plataforma é partilhada com a Geely (que detém a Volvo desde 2010) e a nova marca Lynk & Co.Para já, o XC40 está disponível apenas para encomenda na gama a gasóleo e a gasolina (ver destaque). As primeiras unidades - D4 (190 cv) e T5 (247 cv), com tracção integral - deverão começar a ser entregues aos clientes entre Março e Abril do ano que entra. Os restantes motores - D3 (150 cv) e T3 (152 cv) - chegarão um mês depois. O D3 de caixa manual e tracção dianteira (39.956€), deverá representar o grosso das vendas.E, para não variar (Barcelona está na moda), o primeiro contacto com o XC40 aconteceu nas estradas da região catalã. Uma experiência positiva em estrada e sobretudo desde a entrada no habitáculo, depois da apreciação do estilo exterior.Apesar das dimensões relativamente compactas (4,425 m de comprimento, por 1,863 m de largura e 1,652 m de altura), o XC40 oferece um habitáculo de qualidade, bem construído e de espaço generoso. A unidade ensaiada (ver características) dispunha de excelentes bancos, confortáveis e com uma posição alta em relação à estrada, do agrado de muitos condutores.No design, o XC40 não fica atrás dos "irmãos" (XC60 e XC90) e vai mesmo mais longe propondo alguns detalhes em cores mais vivas. Baseada num ecrã táctil TFT de 12 polegadas em posição central no painel de bordo, que se utiliza como um tablet, a instrumentação transpõe os dispositivos de conectividade, a segurança e os sistemas multimédia das gamas superiores. A lista é extensa.Nas ajudas, destaque para o assistente de condução semiautónoma, o alerta de tráfego em marcha-atrás com travagem automática e a câmara panorâmica 360º de apoio às manobras de estacionamento em espaços exíguos.O Volvo XC40 convenceu também em estrada: pelo comportamento agradável, dinamismo da motorização ensaiada e conforto de suspensão.Produzido na fábrica da Volvo em Gent, na Bélgica, o XC40 representa a entrada da marca no segmento dos pequenos SUV.Fiel à tradição da marca, o XC40 vem equipado com uma panóplia de equipamentos de segurança activa e passiva. A última geração do sistema de travagem de emergência em cidade, por exemplo, reconhece peões e ciclistas em simultâneo e identifica a que distâncias se encontram.No lançamento, a gama XC40 compreende quatro motores distintos, dois a gasóleo e dois a gasolina, transmissões manuais de 6v ou automáticas de 8v, tracção às duas ou às quatro rodas e dois níveis de acabamento - Momentum e R-Design. Os preços vão dos 36.639 aos 52.121 euros.