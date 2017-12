O presidente dos EUA rasgou o Acordo de Paris e mantém uma atitude de confronto com a Coreia do Norte e o Irão. Um ex-conselheiro, Michael Flynn, é acusado de ter mentido ao FBI sobre a eventual interferência da Rússia nas eleições. A reforma fiscal é a sua grande vitória.

Angela Merkel

Venceu as eleições com o seu pior resultado de sempre. Depois de falhar as negociações para uma coligação "Jamaica", vai tentar repetir uma coligação com o SPD.