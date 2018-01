Homenagem ao novo ano chinês

Tornado

O mercado chinês é cada vez mais importante para a indústria relojoeira e, por isso, todos os anos algumas das grandes marcas apostam em edições especiais sobre o Império do Meio. O Ano Novo chinês é, nesse aspecto, uma boa fonte de inspiração.Em Fevereiro, chega o Ano do Cão e, por isso mesmo, a Panerai aposta numa edição inspirada por essa data, que inicia um novo ciclo na China. Trata-se, no caso, de uma edição especial de 88 relógios, com tampa gravada por mestres artesãos através de uma antiga técnica italiana conhecida como "Sparsello". Olhando-o, percebe-se porquê: as belas gravações criadas à mão por mestres artesãos italianos fazem do novo Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatic Acciaio - 44 mm (PAM00858), a nova edição especial dedicada pela Panerai ao Ano do Cão, uma peça a ter em consideração.O novo relógio é o décimo modelo criado desde 2009 pela Panerai em honra da fascinante tradição do Zodíaco Chinês, que remonta ao século XIV a.C.Depois dos relógios dedicados ao Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Cobra, Cavalo, Cabra, Macaco e Galo, o novo Luminor 1950 Sealand celebra o Ano do Cão, que começa em 16 de Fevereiro de 2018.É um relógio que transmite muito do que são os naturais deste signo. O cão aparece representado na tampa desta nova edição especial, gravado com a técnica mais delicada, num estilo inspirado pela tradicional iconografia chinesa e rodeado de flores de ameixa, escolhida pelo seu significado. A tampa gravada protege um mostrador cinzento, simples e de leitura fácil, com números arábicos, índices horários lineares e pontos luminescentes, um mostrador de segundos pequeno às 9h e a data às 3h. A tampa tem um pequeno espelho de sinalização no interior e está montado sobre a caixa do Luminor 1950 de 44 mm de diâmetro, fabricada em aço inoxidável escovado.O movimento do novo relógio é o calibre automático P.9000, produzido pela manufactura da Panerai em Neuchâtel. Este movimento tem uma reserva de marcha de três dias e leva uma massa oscilante bidireccional e o dispositivo de ajuste rápido do ponteiro horário, que também muda automaticamente a hora. O Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatic Acciaio - 44 mm (PAM00858) é hermético até 10 bares (uma profundidade de cerca de 100 metros) e vem com uma correia em pele castanha suave. O relógio, exclusivamente disponível nas boutiques Panerai, é fornecido com uma correia de substituição em borracha preta, uma ferramenta especial para trocar a correia e uma chave de fendas.A marca Casio vai comemorar o 35.º aniversário da sua marca G-Shock em Abril de 2018. Para a assinalar, a Casio lança os Gold Tornado, uma colecção comemorativa de três modelos G-Shock com acentos brilhantes de cor dourada a contrastar com uma base de preto e vermelho. O desenvolvimento da G-Shock começou em 1981, com a paixão de um engenheiro para criar um relógio que não quebraria mesmo que caísse. O primeiro modelo G-Shock foi lançado em 1983 e, desde então, a marca continuou a evoluir com base no conceito de marca "Absolute Toughness". A colecção Gold Tornado apresenta a simbólica cor preta da marca, bem como o vermelho como cores de base, destacadas com acentos brilhantes de cor dourada para oferecer um "look" diferenciador de uma colecção de edição especial do 35.º aniversário. Os três modelos desta colecção apresentam a estrutura em preto com vermelho brilhante na parte de trás das braceletes de dois tons e ainda a inscrição "Since 1983" no mostrador.Cada modelo apresenta um revestimento dourado por ionização nas principais peças metálicas, incluindo o bisel, a caixa e os parafusos e também acentos de cor dourada noutras áreas. A parte de trás das caixas dos três modelos tem uma gravação com o logotipo do 35.º aniversário da G-Shock projectado por Eric Haze, um artista gráfico de renome mundial, enquanto a presilha da bracelete está adornada com um emblema-estrela que significa 35 anos. Os três relógios são apresentados em embalagens especiais com o uso da cor dourada.