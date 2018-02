O tempo de Cyrill Ramaphosa

Foi um dos homens mais próximos de Mandela. O negociador-chefe do Congresso Nacional Africano (ANC) no processo para o fim do apartheid tornou-se um dos homens mais ricos da África do Sul. Agora é ele que está à frente dos destinos do país, como Madiba desejou. Chega ao poder após um processo político conturbado, que afastou da presidência Jacob Zuma, envolto em suspeitas de corrupção e abuso de poder. Terá por missão limpar a imagem do ANC e pôr a economia a crescer.