As eleições em Angola e outros acontecimentos internacionais que marcaram o ano

Eleições Angola

As eleições de 23 de Agosto em Angola decorreram com a normalidade esperada. João Lourenço, cabeça-de-lista do MPLA e candidato à sucessão de José Eduardo dos Santos, foi o mais votado e garantiu a entrada no Palácio da Cidade Alta, residência oficial do chefe de Estado angolano. O acto eleitoral ficou marcado por um facto que ficará para a história. Eduardo dos Santos disse adeus à presidência, fechando um longo ciclo de 38 anos e abrindo a porta a uma transição que prometia ser tranquila. O espanto veio logo depois. Quando muitos pensavam que o novo líder seria uma marioneta e José Eduardo dos Santos continuaria a mexer os cordelinhos do poder angolano, João Lourenço surpreendeu com uma autêntica razia de titulares de cargos públicos afectos ao antigo presidente. A começar pelo governador do Banco Nacional de Angola, Valter Filipe, e terminando na mediática Isabel dos Santos.