Os incêndios e outros acontecimentos nacionais do ano

Um país queimado pelo fogo é um país de luto Com a tragédia de Pedrógão Grande, a 17 de Junho, abrimos os olhos da maneira mais dolorosa para a realidade da desertificação e do isolamento do interior. Morreram 65 pessoas e mais de 200 ficaram feridas. As imagens de terror, pintadas de negro, ainda estão na nossa memória e correram mundo.

Operação Marquês deduz 28 acusações Em Outubro, o Ministério Público deduziu 28 acusações: 19 contra pessoas singulares e 9 contra pessoas colectivas. Só José Sócrates, antigo primeiro-ministro, é acusado de 31 crimes, entre os quais o de corrupção e de fraude fiscal qualificada. Ricardo Salgado, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro estão entre os acusados.

Oliveira e Costa condenado Mais de seis anos após o início do julgamento, a Justiça condenou Oliveira e Costa a 14 anos de prisão pelos crimes falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, burla qualificada e branqueamento de capitais no caso principal do BPN. O banqueiro recorreu da sentença para a Relação de Lisboa.

Eleições Autárquicas O PS venceu as eleições autárquicas, conquistando 159 câmaras, roubando câmaras ao PCP e reforçando a sua posição. No PSD, o resultado (96 autarquias) ditou a saída de cena de Passos Coelho. A surpresa veio do CDS, com Cristas a afirmar-se como líder do partido.

Dívida pública Portuguesa sai do "lixo" Em Setembro, pela mão da S&P, na recta final do ano por iniciativa da Fitch, a dívida pública portuguesa melhorou a sua classificação e saiu do "lixo, onde esteve cerca de cinco anos e meio. A melhoria das perspectivas económicas e a redução da dívida pública estão entre as razões apontadas pelas agências.

Tancos O roubo de material militar dos paióis de Tancos, a 18 de Junho, foi um dos casos que abalaram o Governo. A oposição reclamou a demissão do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, mas António Costa segurou-o. A quase totalidade do material acabaria por ser recuperada quatro meses depois na Chamusca.

Seca Há quase 90 anos que Portugal não enfrentava uma seca tão severa. Várias regiões do país foram afectadas e o impacto não se limitou à agricultura e pecuária, chegando ao abastecimento de água às populações. A região de Viseu chegou a ser abastecida por camiões-cisterna.

Infarmed e Agência do Medicamento Rui Moreira forçou a inclusão do Porto na corrida para a localização da sede da Agência Europeia do Medicamento, em detrimento de Lisboa, e Portugal perdeu. Depois disso, o Governo entregou-lhe a sede do Infarmed, mas ainda não é claro como se compatibiliza o respeito pelos direitos dos trabalhadores e a promessa.

"Galpgate" A oferta de bilhetes por parte da Galp para assistir a jogos no campeonato europeu de futebol ditou a saída do Governo de três secretários de Estado. A decisão aconteceu um ano depois dos jogos, porque os três foram constituídos arguidos. Costa perdeu dois dos mais próximos e foi obrigado a remodelar.

Conflito laboral na Autoeuropa Em Agosto, e pela primeira vez, a fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela teve uma greve por razões próprias. Os ritmos de produção do novo T-Roc estão a agitar a paz social. Os trabalhadores já disseram não a dois pré-acordos. A administração decidiu impor novos horários. Há ameaças de novas greves.

Mexidas na energia Pela primeira vez, os preços da luz vão baixar em 2018, fruto de algumas medidas implementadas durante 2017 neste sector. Quer por via de decisões do Governo, ou por medidas parlamentares, o sector da energia mexeu. E muito, na tentativa de cortar as alegadas rendas excessivas.

Turismo e alojamento local O turismo renova recordes, com o efeito da procura a começar a ter impacto no quotidiano dos locais, sobretudo em Lisboa. A pressão no imobiliário levou a um novo debate sobre limites ao alojamento local. As decisões judiciais (contrárias) têm-se sucedido, mas esperam-se ainda novas regras.