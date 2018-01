Actores

- A peça encenada por Marco Martins está em cena no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, até 28 de Janeiro. Viaja depois até ao Teatro Nacional São João, no Porto, e ao Cine-Teatro Louletano, em Loulé.Ela tem o poder de matar, com o simples toque da mão num microfone, os companheiros de cena. A cada batida caem, redondos no chão. Em palco nunca se morre realmente, avisa-nos Rita Cabaço. O público está ciente da aparência da acção, os actores não conseguem activar essa memória emocional. No teatro, nunca se morre de facto.É um dos pontos altos desse exercício de honestidade que é "Actores", peça de Marco Martins no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa. Àqueles que escolhem esta profissão é-lhes exigido que entreguem emoções, que repitam o texto uma e outra vez, sempre com uma nova intenção. "Repetição e variação", em síntese. E eles submetem-se, por amor ou carolice, a essa voz alheia que é a do encenador, do realizador, do publicitário..."Porque aceitas este tipo de humilhação?" A pergunta é feita em cena enquanto se desfiam as memórias de Bruno Nogueira, Luísa Cruz, Miguel Guilherme, Nuno Lopes e Rita Cabaço. Não apenas as piores ou as melhores, mas todas elas, como parte necessária e inevitável de um percurso que culmina neste espectáculo.Os actores desmontam-se a si próprios, expõem-se, para voltar ainda mais seguros. Depois das provas, das audições, dos projectos que se acumulam para ser possível viver da profissão. Somos obrigados, e ainda bem, a voltar a Rita Cabaço. Em poucos minutos, uma metamorfose sucessiva de personagens. E a consciência de que não se pode parar, mesmo quando o corpo está prestes a ceder ou o público tem licença para falar durante o intervalo.Há um magnetismo em Rita Cabaço cada vez mais difícil de encontrar. Seguimos as modelações nas suas palavras mesmo quando o seu corpo está, propositadamente, virado de costas. Os movimentos do corpo emanam essa entrega. E percebemos uma outra coisa: quando falha o texto, fica o talento.Ser-se actor é ser-se outro. E é isso que a presença de Carolina Amaral nesta peça nos mostra: ela é a memória de uma actriz ausente. Luísa Cruz viu-se obrigada a deixar o projecto, devido ao cansaço de se desdobrar entre vários trabalhos. Carolina Amaral acabaria por se juntar apenas a três semanas da estreia.É com ela que percebemos a ironia de todo este jogo que é o teatro, quando transmite uma das recordações que tomou como suas. A viagem é até ao Teatro Nacional São Carlos em 2003. Luísa Cruz é chamada para substituir a protagonista Isabelle Huppert em "Jeanne d'Arc au Bûcher". A doença da francesa acabou por ceder. Na noite da estreia, não foi Luísa Cruz que subiu ao palco.A substituta é, agora, ela própria substituída. Pisa o palco apenas de uma forma simbólica com Carolina Amaral, a quem não se pode apontar a mais pequena distância face ao projecto. Talvez porque as suas preocupações não estejam assim tão longe das de Luísa Cruz, talvez porque não lhe seja estranho o canto lírico ou porque domine o francês.Todos os percursos são diferentes neste palco, onde uma câmara de filmar regista tudo. A imagem é transmitida a preto e branco, mais cinematográfico e introspectivo do que as cores e o registo bem-disposto que a cena física mostra. O aparelho mostra o palco do ponto de vista dos actores, as suas pausas, as suas necessidades de silêncio. Amanhã é preciso repetir tudo de novo.