Virgolino Faneca revela que Lili Caneças está a caminho do circo de Monte de Carlo

Cara JúliaEspero que esta te encontre bem neste início de ano que começou de forma auspiciosa, materializado numa selfie que a imorredoura Lili Caneças tirou com Mário Centeno no Casino do Estoril.Escrevo-te porque tu torceste o nariz a esta dupla, considerando que não é bom para a imagem de um senhor sério e vetusto surgir ao lado de uma senhora que é famosa porque aparece nas revistas e nas televisões, sendo que a explicação para surgir nos ditos órgãos de comunicação social é a de que é famosa. Acho, Júlia, que não estás a ver bem a coisa.Na verdade, os dois têm muito em comum. Mário faz prestidigitação com o Orçamento e Lili, magia com a sua idade. Além desta evidência, há uma mensagem subliminar na referida selfie que escapou a toda a gente, menos à minha pessoa, profundo conhecedor da teoria do "punctum" fotográfico de Roland Barthes. Tratou-se de uma resposta por antecipação ao Presidente Marcelo, o qual na sua mensagem de fim de ano pediu a reinvenção do futuro. Lili e Mário reinventaram o futuro nesta selfie. Lili tornando o ministro das Finanças numa figura da socialite, habilitado a correr nos circuitos dos canapés quando deixar o cargo; Mário preparando Lili para a tornar na organizadora de eventos do Eurogrupo, contribuindo assim para a manutenção de um espírito saudável no seio desta instituição. Imagine-se ela a dizer ao Jeroen Dijsselbloem, "ainda consigo usar um triquíni sem parecer ridícula"; o holandês a questioná-la, "minha senhora, o que tem isso a ver com as contas públicas e a política económica da Zona Euro"; e ela, condescendente, a retorquir, "meu querido Jeroen, as contas públicas devem ser como os triquínis, ousadas. E se experimentar um triquíni triangular, sem aro, com espuma extraível e costas abertas, verá que não há política económica que resista."Ou seja, o ministro Centeno revelou, neste caso em particular, uma extraordinária sensibilidade para preparar o futuro, embora a oposição, maldizente como sempre, tenha insinuado que acedeu à selfie como a senhora dona Caneças para disputar com Marcelo o território dos afectos.Seja como for o que importa é o resultado, neste caso extremamente favorável a ambos. Não apenas pelas razões que já enumerei, mas também por dar um contributo inestimável para a construção de uma narrativa de posteridade pós-moderna, através da qual se pode insinuar que os políticos desta era precisam sempre do apoio de mulheres mais velhas, vide o caso de Macron e da senhora dona Brigitte. Já Trump preferiu os conselhos de uma mulher mais nova e deu no que deu, anda agora a discutir o tamanho do seu botão com o do botão de Kim Jong-Un.Portanto, esta selfie do dealbar de 2018 tem um alcance infinitamente superior ao de uma mera imagem de circunstância para uso interno. Daí, Lili a ter feito acompanhar da seguinte legenda: "Selfie by Mário Centeno, o CR7 das Finanças, um orgulho para Portugal". E aqui o "punctum" está no "by". Utilizando esta singela palavra inglesa, Lili abre caminho para se internacionalizar enquanto socialite. No final deste 2018 vamos vê-la, com toda a certeza, ao lado do Alberto e da Carolina, no circo internacional de Monte Carlo (se não estiver ao lado estará na pista a manejar malabares), ou no palácio de Westminster a participar num chá de bonecas com as netas da rainha da Inglaterra.Quanto a Mário, "by the way", já combinou, para o mesmo dia e a mesma uma hora uma selfie com o CR7 do futebol. Não estando este disponível poderá fotografar-se com a Paula Bobone, até porque uma pessoa sem maneiras não se pode sentar à mesa do Eurogrupo.Um ano cheio de selfies para ti e um ósculo repenicado deste que te estima



Virgolino Faneca